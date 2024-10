Dubaj pálmafa alakú szigetén bérelt luxusvillát Matolcsy Ádám

A Magyar Nemzeti Bank elnökének fia, Matolcsy Ádám június második felében kötött egyéves bérleti szerződést egy 3,5 milliárd forint értékű, 5 szobás, kétszintes luxusvillára az Egyesült Arab Emirátusokban, Dubaj pálmafa alakú szigetének egyik ágán – írja a Direkt36. Az ingatlan bérleti díja egy évre 56 millió forintnak megfelelő dirham, ami mellett még 1,5 millió forintot emésztenek fel az egyéb költségek, mint például a takarítás, a szemétszállítás vagy az informatikai szolgáltatások díja.

Az egyik ismert ingatlanos oldal szerint a szigetnek ezen a részén az ilyen típusú villák mindegyikéhez tartozik legalább 8 fürdőszoba, medence és saját tengerpart-szakasz is.

A Direkt36 által megszerzett iratok szerint az ingatlan 5 hálószobával rendelkezik, az alapterülete pedig 1242 négyzetméter. A Matolcsy által választott kétszintes rezidencia egyike a sziget „Signature Villa” névre keresztelt ingatlanjainak.

Öt nappal azelőtt, hogy Matolcsy Ádám kibérelte volna a villát, az a Future Holding tulajdonába került. A cég több szálon is kötődik a jegybankelnök fiához, ugyanis a kapcsolattartói adatoknál Matolcsy Ádám köréhez tartozó személyek elérhetőségei voltak megadva. A Future Holding egyébként több dubaji ingatlant is megvásárolt már. 2018 őszén, akkori árfolyamon nagyjából 1,1 milliárd forintért vett meg egy, a One at Palm Jumeirah nevű épület kilencedik emeletén található luxusingatlant, másik három ingatlant pedig 1,3 milliárd forintért vett meg a cég, de utóbbiak nem köthetők egyértelműen a Matolcsy-körhöz.