Húti bázisok ellen hajtott végre légitámadást Amerika

Az Egyesült Államok kiterjedt légitámadást hajtott végre több húti kézen lévő célpont ellen Jemenben, írja a Guardian. Robbanásokról számoltak be a fővárosból, Szanaa-ból, Hodeida kikötővárosból és Dhamar tartományból is. Az amerikai hadsereg hivatalosan még nem kommentálta a műveletet, az AP-nek nyilatkozó katonai forrás szerint

Looks like we just entered a new phase of the escalation in #Yemen. Airstrikes now targeted Sana'a, Dhamar and Hudaydah. No longer limited to the Red Sea coast and the port. It has been a while since jets bombed the capital, ever since ceasefire went into effect in 2022. pic.twitter.com/fwL6AT2cHL