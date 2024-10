Vagyon-visszaszerzési eljárásban kutatta a rendőrség Schadl kisrepülőjét és kishajóját

Vagyon visszaszerzési eljárást folytatott a Készenléti Rendőrség hivatala Schadl György kisrepülőjéért és kishajójáért, derül ki Rétvári Bence belügyi államtitkár Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésre adott válaszából, amit a Telex vett észre.

A vagyon visszaszerzési eljárás célja a bűncselekménnyel okozott kár minél nagyobb arányú megtérítése, az elkövetők illegális vagyongyarapodásának elvonása, valamint hogy megakadályozzák a jogellenesen szerzett vagyon felhasználását a szervezett bűnözés során.

A kérdés, miszerint keresi-e a rendőrség a végrehajtói kar volt elnökének szóban forgó járműveit, azt követően merült fel, hogy a szeptember 10-i tárgyalás egy kis közjátékkal indult.

A bíróság ugyanis felhívta Schadl figyelmét: a tőle korábban lefoglalt négy autója, kisrepülője és kishajója tárolási helyét még nem közölte, pedig erre többször is felhívták a figyelmét. A korrupciós per vádlottja erre annyit válaszolt, hogy amiről nem tudja, hol van, arról nem is tud tájékoztatást adni, amiről pedig tud, azt pedig közölni fogja.

A lap nemrég egyébként megtalálta a Piper típusú, 10 éve megvásárolt kisrepülőt az Esztergom melletti repülőtéren.