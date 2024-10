Hatalmas lezárások lesznek Ferencvárosban egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt

Lezárják a főváros IX. kerületének egy részét egy második világháborús bomba hatástalanítása miatt szombaton, a korlátozások érintik a Rákóczi híd és a Déli összekötő vasúti híd forgalmát is.

A munkások a Soroksári utat átszelő vasúti összekötő híd töltésének bontásakor találtak egy második világháborús, egy tonnás légibombát.

Ezt az elszállítás előtt hatástalanítják a katonák, erre az időre zárják le a területet, 600 méter sugarú körben.

A rendőrség tájékoztatása szerint a területet szombaton 10-ig mindenkinek el kell hagynia, várhatóan délután 5-ig lesz lezárva. Addig senki nem mehet vissza.

A részletek

Lezárják a Duna vonala - Vágóhíd utca - Soroksári út - Máriássy utca - Mester utca (Könyves Kálmán körút) - Külső-Mester utca - Földváry utca, valamint annak meghosszabbítása vonalában a Duna felé - a Koppány utcában található benzinkút magasságában a Dunáig határolt területet.

A zárásba beleesik a Rákóczi híd, illetve a Déli összekötő vasúti híd is.

A Vágóhíd utcán, valamint a Mester és Külső-Mester utcán a közlekedést nem korlátozzák.

A bomba hatástalanítása alatt – várhatóan 12-16 óra között – nem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros között, emiatt például a győri és pécsi vonatok Kelenföldről indulnak, vagy oda futnak be. A Volánbusz járatai is terelve közlekednek, de ráckevei HÉV menetrendje is módosul.

A lezárás ideje alatt az 1-es villamos, az 1-es pótlóbusz, a 2-es, a 24-es és az 51A villamos, valamint az 54-es, az 55-ös, a 223E és a 224-es autóbusz módosított útvonalon közlekedik.

A Müpában elmaradnak a délelőtti és délutáni programok, az esti rendezvényt megtartják.

