Túl sok volt a hatos a hatos lottón

Vasárnap a hatos lottón ezek voltak a nyerő számok:

6, 8, 16, 26, 32, 36.

Ennyi hatossal képtelenség nyerni – ugye te is egyből erre gondoltál? Én is. És igazam is lett: telitalálatos szelvény ezen a héten sem volt, 53-an értek el öt találatot, ők fejenként 300 890 forintot nyertek.

Most már nyolcadik hete nem volt hat találata senkinek. Így ha valakinek a jövő héten sikerül egy telitalálatos szelvényt összehoznia, az már 1,14 milliárdos kaszálhat. De ez még messze van a hatos lottó rekordjától, ami 3 milliárd forint volt.

Érdekesség egyébként, hogy a mostani hat nyerőszámból négyet már kihúztak egyidejűleg, méghozzá négyszer is, egyszer ráadási idén. Márciusban, a 10. héten a 6, 8, 16 és 36 is nyerőszám volt, akkor a 10-et és a 29-et húzták még ki.