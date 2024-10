Nemi erőszakról írnak Mbappé kapcsán, aki erre nekitámadt a PSG-nek

A stockholmi rendőrség egy állítólagos nemi erőszak miatt nyomoz Kylian Mbappé múlt heti svédországi útja után. A legnagyobb svéd bulvárlap, az Aftonbladet vezető sztorijában összekötik Mbappét az üggyel, de ehhez semmilyen bizonyítékot nem hoznak fel, csak azt írják, hogy rendőrök és bűnügyi technikusok jelentek meg abban a szállodában, ahol a francia csatár a társaságával együtt megszállt - az sem egyértelmű ugyanakkor, hogy az ő szobáikban kerestek-e nyomokat, vagy valamelyik másikban.

Mbappé kihagyta a francia válogatott mostani Nemzetek Ligája meccseit, a hivatalos indoklásban elhúzódó combizomhúzódásról van szó. Hogy valóban ezért nem hívta-e meg csapatkapitányát Deschamps, a francia kapitány, már nem olyan egyértelmű, hiszen Mbappé végigjátszotta klubcsapata, a Real Madrid utolsó meccsét.

A válogatott mérkőzésének estéjén Mbappét egy stockholmi diszkóban látták, Svédországba egy nagyobb társasággal utazott kikapcsolódni.

photo_camera Mbappében Stockholmban Fotó: TT News Agency via AFP

Az Aftonbladet forrásai szerint a nemi erőszak csütörtökön történt Stockholm belvárosában, de a rendőrség nem árult el erről részleteket, és egyelőre nem is gyanúsítottak meg senkit az ügyben.

Mbappé az általa egyébként ritkán használt Twitter-csatornáján reagált a svéd hírekre, és arra utalt, hogy előző csapata, a Paris Saint-German állhat az alaptalan gyanúsítások mögött.

"FAKE NEWS!!!! Ez annyira kiszámítható, véletlenül éppen a meghallgatás előtt"

- twittelte.

A meghallgatás a PSG-vel való jogvitájára utal, aminek 55 millió euró a tétje. A francia csatár ennyit követel a PSG-től elmaradt járandóságok és ki nem fizetett prémiumok miatt, amit a párizsi klub katari tulajdonosai nem voltak hajlandók kifizetni neki, miután a nyáron Madridba szerződött.

A francia Professzionális Labdarúgó Liga jogi bizottsága első fokon Mbappénak adott igazat, de a PSG fellebbezett, ennek lesz az első meghallgatása kedden. A PSG a klubnyilatkozatok szerint akkor sem hajlandó fizetni, ha a liga ezután is Mbappé mellett dönt, inkább polgári bíróságra vinnék az ügyet, ahol egy több éves pereskedés következhet. A tét azonban még 55 millió eurónál is nagyobb, hiszen a Liga akár úgy is dönthet, hogy az ügy végéig kizárja a PSG-t a játékosigazolásokból.

