100 év után sikerült maláriamentessé tenni Egyiptomot

Hivatalosan is maláriamentesnek nyilvánította Egyiptomot az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a BBC azt írja, az eredményt „történelmi jelentőségűnek” nevezték. Pontosabban Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO vezetője úgy fogalmazott, „a malária egyidős az egyiptomi civilizációval, de a fáraókat is sújtó betegség most már a történelem része”.

Az egyiptomi hatóságok közel 100 éve kezdték el a próbálkozást, hogy felszámolják a szúnyogok által terjesztett betegséget, amikor az 1920-as években betiltották a rizstermesztést és a mezőgazdasági növénytermesztést az otthonok közelében.

A WHO akkor nevez maláriamentesnek egy országot, ha sikerül bizonyítani, hogy az átviteli lánc legalább az előző három egymást követő évben megszakadt, illetve be tudja bizonyítani azt is, hogy képes megakadályozni a fertőzés újbóli elterjedését. Egyiptom a harmadik ország, ami a WHO keleti, mediterrán régiójában megkapta a maláriamentes minősítést. A másik kettő az Egyesült Arab Emírségek és Marokkó. Világszerte 44 ország érte már el ugyanezt. A malária évente legalább 600 ezer ember halálát okozza, szinte kizárólag Afrikában.