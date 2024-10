Óvatos Ferenc pápa: Nem most lesz sem nagy egyházreform, sem egyházszakadás

Az egyháznak több szerepet kell biztosítania a nőknek és a világiaknak, nem egy muiltihoz kell hasonlítania, hanem a helyi közösségekre kell támaszkodnia - ez az egyik fő üzenete a négy év után most zárult vatikáni szinódusnak, írja a BBC.

A római katolikus egyház csúcsa maga is a nyitást jelképezte, az egyházi vezetők mellett ugyanis sok laikust, köztük nőket is meghívtak rá, ami sok, a római katolikus egyházon belüli konzervatívnak nem igazán tetszett. Ők attól tartottak, hogy a Ferenc pápa által összehívott szinódus a progresszív irányzatok újabb térnyerését hozza az egyházban.

Ennek lett volna kiemelt pontja és szimbóluma az, hogy nők is lehessenek diakónusok -olyan lelkészek, akik ugyan nem misézhetnek, de keresztelőket, esküvőket és temetéseket például tarthatnak. Ez azonban elmaradt, ami a progresszív irányzatzok számára most komoly csalódás.

A szinódust záró vatikáni csúcstalálkozó azzal a felhívással zárult, hogy a nők több vezető szerepet töltsenek be a katolikus egyházban, de a diakónussá szentelést kihagyták a zárószavazásból.

photo_camera Kép a szinódusról Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A nők nagyobb egyházi szerepe még így is a legmegosztóbb kérdés volt, erre a pontra érkezett a legtöbb ellenszavazat. A záródokumentumba végül az a formula került bele, hogy "nincs olyan ok vagy akadály, ami megakadályozná a nőket abban, hogy vezető szerepet töltsenek be az egyházban" - vagyis a diakónuskérdést nyitva hagyták.

A szinóduson jelen lévő bíborosk közül többen elismerték, hogy ez nagyon kényes kérdés, ami erősen megosztja az egyházat. A progresszív irányzat számára az is csalódás, hogy a végleges dokumentum az LMBTQ-közösséget sem említette lényegében.

A korábbi zsinatokkal ellentétben ezúttal nem lesz apostoli buzdítás - jelentette be szombaton Ferenc pápa; talán azért, hogy így ne legyen lehetőség arra, hogy a szinódus eredményeiben csalódott aktivisták ott protestáljanak.

photo_camera Lepottyan a pileolus, a bíborosi fejfedő a pápáról a vatikáni szinódus végén. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP





Az első kommentárok szerint a pápa az élesebb megfogalmazások és legmegosztóbb témákban való döntés kerülésével óvatos utat választott, elképzelhető, hogy egy egyházszakadáshoz közeli helyzet kialakulását akarja ezzel elkerülni a például Afrikában nagyon erős konzervatív irányzatok és a progresszívebbek között.

A zsinat záródokumentuma ugyanakkor hangsúlyosan foglalkozik az egyházon belüli visszaélésekkel és a kiskorúak védelmével.

“Az egyháznak kiemelt figyelemmel és érzékenységgel kell meghallgatnia a papság tagjai vagy más egyházi tisztséget betöltő személyek elkövette szexuális, lelki, anyagi, intézményes, hatalmi és lelkiismereti visszaélések áldozatainak és túlélőinek szavát”,

és - konkrétumok nélkül, de ez nem is egy zsinati dokuemntum feladata - az egyházban már bevezetett rendelkezések erősítését írja elő a visszaélések megelőzésére és “a nem megfelelő magatartásokkal” szembeni minél gyorsabb válaszadásra.