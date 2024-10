Újraszerkesztik a kiadványt, amiben a szülés előtt álló nőknek azt tanácsolják, hogy több napi étellel és vasalt ingekkel gondoskodjanak a gyerek apjáról

Vasárnap derült ki, hogy egy kismamáknak készített tájékoztató füzetben nemcsak ahhoz adtak tippeket, milyen „hazajövős pakkot” kell összeállítani, hanem tanácsolták azt is, hogy a mindenórás kismamák ne feledkezzenek meg az apákról sem.

„Gondoskodjunk előre Apáról is! Nem árt felkészülni otthonra több napi étellel és néhány kivasalt inggel.” – állt a kiadványban.

photo_camera A jótanács Fotó: Nem tehetsz róla, tehetsz ellene Facebook-oldal

Halász Noémi, a Momentum szegedi alelnöke levében kért állásfoglalást a kiadványt elkészítő cégtől, hogy egyezik-e az értékrendjükkel, az, amit a kiemelt mondat sugall, hogy a nők arra vannak, hogy kiszolgálják a férfiakat? A politikus megkeresésére a cég ügyvezetője rövid időn belül jelezte, hogy

az említett mondatot eltávolították, sőt az egész kiadványt újraszerkesztik.

Az ügyben pont a momentumos politikus korábbi Facebook-bejegyzésénél nyilvánult meg Takács Péter egészségügyi államtitkár is, ő „egy 5 gyerekes apuka, aki maga vasalja az ingjeit” aláírással kommentelte, hogy „magam is felháborítónak tartom” a szórólap tartalmát. Ez egy magáncég kiadványa, az abban leírtak „semmilyen formában nem tükrözik az egészségügyi kormányzat álláspontját”, és azt mondta, ő maga is mindent megtesz, hogy „csak szakmailag korrekt, üzleti érdektől mentes, családbarát szempontoknak megfelelő kiadványokat” kapjanak a védőnők.