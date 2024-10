Trump: „Meg fogom védeni a nőket, akár tetszik nekik, akár nem”

Donald Trump a wisconsini Green Bayben tartott gyűlésén arról beszélt, hogy a kampánycsapata külön figyelmeztette, hogy ne mondjon olyat, hogy „megvédi országunk nőit”, de őt ez nem érdekli. És rögtön ki is mondta: „Nos, meg fogom tenni, akár tetszik ez a nőknek, akár nem. Meg fogom védeni őket.”

Kamala Harris azonnal felkapta ezt a kijelentést, és posztolt róla az X-en, ahol amúgy is a nőket megszólító ügyekkel van tele a hírfolyama. „Donald Trump azt hiszi, hogy jogában áll dönteni arról, mit tehetünk a testünkkel. Akár tetszik neked, akár nem” – írta erről az alelnök. Harris kampányának egyik központi eleme a reproduktív jogok védelmének és bővítésének kérdése, és Trump kampánya is igyekszik elnyerni a női szavazók támogatását, hisz több csatatérállamban is különös jelentősége van ennek.

Trump amúgy egy kukásautóval jelent meg Wisconsinban, és a beszéde közben is végig viselt egy kukásmellényt. Ezzel Biden elnök egyik félresikerült és félreértelmezett kijelentését lovagolja meg. Biden a Trumpot támogató Tony Hinchcliffe humoristára mondta azt, hogy szemét, de a republikánus kampány azóta azt állítja, minden Trump-támogatóra értette ezt az elnök.

(NBC News)