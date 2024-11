Most Barcelonára zúdult özönvíz

Vörös riasztást adott ki hétfő délelőtt a spanyol meteorológiai szolgálat Barcelonára és környékére heves esőzések miatt. Az ott lévőknek azt tanácsolták, hogy ne induljanak útnak, csak ha feltétlenül szükséges. A beszámolók szerint víz alá került többek közt az El Prat repülőterére vezető autópálya is:

A repülőtéren várakozók arról posztoltak, hogy a terminálban is áll a víz. Az ítéletidő miatt eddig legalább hetven járatot töröltek a légitársaságok.

Another video from Barcelona airport and also a picture of my friend Claudia on her terrace. I’m not one to gossip but Claudia entered my life by being a f buddy to my friend Nico and now they have a 18 month old baby called Leo that I pretend I provided the sperm for. pic.twitter.com/WEheozH28J