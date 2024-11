Németországban elfogták a budapesti szélsőbalos erőszak egyik gyanúsítottját, ott is évek óta keresték

Alkotmányellenes szélsőbaloldali szervezetben való részvétellel gyanúsítják a német hatóságok azt a 31 éves Johann G. nevű férfit, akit Weimar közelében egy helyi vonaton kaptak el pénteken és vettek őrizetbe. A német ügyészség szerint G. egy Lina E. nevű nővel együtt egy olyan lipcsei csoport tagja volt, amely 2019-2020-ban titkokban hosszan megfigyelt, majd megtámadott és brutálisan bántalmazott több, szélsőjobboldalinak tartott embert. A csoport meg akarta dönteni a demokratikus államrendet.

Ennek a csoportnak több tagja is jelen volt Budapesten, amikor a kitörés napja nevű neonáci-posztnyilas rendezvény idején nyugat-európai szélősbalois aktvisták több szélsőjobbosnak tartott embert is megtámadtak és agyba-főbe vertek. Johann G. ellen ezért magyar elfogatóparancs volt érvényben, a férfit bűnszervezetben való részvétellel és súlyos testi sértéssel is gyanúsítják.

(via Telex)