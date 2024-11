Jelentősen megugrott a vízfogyasztása több érdi lakosnak, miután új vízórákat szereltek be náluk

Százas nagyságrendben érkeztek a vízórákkal kapcsolatos panaszok az érdi önkormányzathoz, miután a városi víziközmű cég kicserélte a lakosok vízóráit - számolt be az RTL Híradó.

Több lakos is azt tapasztalta, hogy jelentős mértékben, akár kétszeresére emelkedett a vízszámlája a csere óta. Csőzik László érdi polgármester a panaszok miatt behívatta a víziközmű cég vezetőjét, és arra kérte, hogy rendeljen el egy rendkívüli vizsgálatot.

photo_camera Csőzik László Fotó: Bankó Gábor/444

A víziközmű cég szerint azonban nem az új vízórákkal van a baj, hanem a korábbiak mértek pontatlanul, miután elkoptak a mechanikus alkatrészeik.

Az egyik érdi lakos a Fejér Megyei Kormányhivatallal is megvizsgáltatta a vízóráját. A hatóság kimondta, hogy a mérőóra nem volt hiteles. A férfi ezután a víziközmű céggel felszereltetett egy új vízórát, azonban ismét gyanakodni kezdett. Végül a második vízóráról is kimondta a hatóság, hogy rosszul mér. Jelenleg egy harmadik vízóra méri a férfi fogyasztását, ám szerinte az is hibás.