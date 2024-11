Sokkal többen haltak meg a szudáni polgárháborúban, mint amiről korábban tudni lehetett

Több mint hatvanezer ember halt meg a szudáni Kartúm régióban, mióta tavaly áprilisban polgárháború tört ki, írja a BBC a London School of Hygiene and Tropical Medicine szudáni kutatócsoportjának tanulmánya alapján. Egészen mostanáig az ENSZ és más segélyszervezetek nagyjából húszezerrel számoltak.

photo_camera Fotó: AMAURY FALT-BROWN/AFP

A háborúban a hivatalos hadsereg áll szemben a főváros jelentős részét ellenőrző RSF nevű félkatonai milíciával. A hatvanezer ember közül mindössze huszonhatezren haltak meg a harcok következtében, a leggyakoribb halálozási okok azonban az éhezés és a megbetegedések voltak. A tanulmány szerint ezek megelőzhetők lettek volna.

És akkor még csak egy államról beszéltünk. A nyugati Darfúr régióban népirtásról és más visszaélésekről is beszámoltak. Az országon belüli káosz és harcok miatt azonban nehéz pontosan megmondani, mennyien is haltak meg.

Segélyszervezetek szerint a szudáni konfliktus a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságát okozta, több ezer embert veszélyeztet az éhezés. Az utóbbi hetekben több emberi jogi szervezet is felszólította Franciaországot, hogy akadályozzák meg a hadi technológiájuk bevetését a polgárháborúban. Az RSF ugyanis az Egyesült Arab Emírségektől kapott, eredetileg francia gyártású fegyvereket és járműveket használ a harcokban.

Rácz András a háborúról még augusztusban azt mondta, hogy ebben a háborúban is megjelent az orosz-ukrán konfliktus. Hónapok óta lehet olvasni arról, hogy az ukránok Szudánban is harcolnak az oroszok ellen, pontosabban az ukrán különleges erők a szudáni hadsereget támogatják a lázadó RFS-fel szövetséges orosz Wagner-zsoldosok ellen. Nem ez az egyetlen jele annak, hogy a szomszédunkban folyó háború globális méreteket öltött, itt írtunk is erről.