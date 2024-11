Szijjártó: Trump beiktatásával új dimenzióba, aranykorba léphetnek a magyar–amerikai kapcsolatok

Donald Trump régi-új elnök januári beiktatásával ismét új dimenzióba, egyfajta „aranykorba” léphetnek a magyar–amerikai kapcsolatok az utóbbi évek ellenséges viszonyát, a mostani mélypontot követően – közölte Szijjártó Péter Budapesten.

photo_camera Szijjártó Péter az AmCham budapesti üzleti fórumán 2024. november 20-án. Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A külgazdasági és külügyminiszter az Amerikai Kereskedelmi Kamara (AmCham) üzleti fórumán hangsúlyozta, hogy a világ a veszélyek korában él, a kormányok és a vállalkozások is hatalmas kihívásokkal néznek szembe.

A koronavírus-járvány mellett kiemelte az ukrajnai háború okozta gazdasági nehézségeket is, és bírálta az invázióra adott nemzetközi válaszokat, az EU szerinte kudarcos stratégiáját is. Sérelmezte, hogy ennek nyomán összeomlott a fejlett nyugati technológia és az olcsó keleti energia kombinációjára épülő korábbi gazdasági növekedési modell, és nem is lépett semmi a helyére.

Fejbe lőtték az európai gazdaságot

A földgázért mára Európában kétszer-háromszor többet kell fizetni, mint az Egyesült Államokban, a kőolajért pedig ötször annyit – mondta Szijjártó, aki szerint:

„A szankcióknak drámai hatásuk van. A szankciókkal lábon, gyomron, majd végül fejbe lőtték az európai gazdaságot. A szankciók többet ártottak az európai gazdaságnak, mint az orosznak.”

Majd kifejtette, hogy az ezen helyzet nyomán előállt drámai áremelkedések miatt tavaly a kormánynak az infláció letörésére kellett összpontosítania, ami végül sikerült is. „Európa legfőbb érdeke az minden szempontból, beleértve a gazdaságit is, hogy a háború minél előbb véget érjen a szomszédságunkban. És azt gondolom, hogy egészen két héttel ezelőttig igen csekély volt ennek a reménye” – mondta.

Nagyon elégedettek vagyunk

„Sokan közülünk abban reménykedtek, hogy óriási változás következik be az amerikai választópolgárok jóvoltából, és a békepárti jelölt fog győzni. (…) Nagyon elégedettek vagyunk az amerikai elnökválasztás kimenetelével, még ha nem is túl sok európai kormány osztozik ebben” – mondta.

Szijjártó szerint Trump győzelme komoly geopolitikai változásokhoz fog vezetni, ennek pedig jelentős kihatása lesz az USA kapcsolataira az EU-val és Magyarországgal is. Szerinte teljesen új realitással kell szembenézni, amit az EU-s kollégái egyelőre nem hajlandók elfogadni, pedig meg kellene végre érteni azt, hogy a háború elhúzódása csak tovább rontja Ukrajna és az EU helyzetét is, illetve hogy a harctéren nincs megoldása a konfliktusnak.

Továbbra is a szankciók ellen

Rendkívül veszélyesnek nevezte az amerikai elnökváltásig hátralévő két hónapot, mondván, „akik a sikertelen háborúpárti stratégiát képviselik, nemhogy nem adják fel, hanem egyenesen olyan helyzet kialakításán dolgoznak, amely megnehezítené, sőt szinte ellehetetlenítené a békekötést”. Felszólalt a készülő újabb EU-s szankciók ellen is, mivel azok az orosz energiaszektorra is kiterjednének, és világossá tette, hogy ilyen korlátozásokhoz Magyarország nem fog hozzájárulni.

Új dimenzió, aranykor

Szijjártó reméli, Trump beiktatása után ismét új dimenzióba, egyféle „aranykorba” léphetnek a magyar-amerikai kapcsolatok a mostani mélypont után, és erre több republikánus párti vezetőtől is ígéretet kapott.

photo_camera Szijjártó Péter a vortexben Illusztráció: Botos Tamás

Azt mondta, a gazdasági kapcsolatok még a jelenlegi meglehetősen ellenséges politikai viszonyok közepette is virágoztak a két ország között, így a kölcsönös tisztelet helyreállásával óriási fejlődés jöhet. (MTI)