Országszerte fagyni fog, jeges utak várhatók

Péntek este szinte országos fagyra számíthatunk, így a most még nedves, vizes útszakaszok gyorsan jegessé válhatnak, legfőképpen a szélcsendes tájakon, figyelmeztet a HungaroMet. „Közlekedjünk tehát továbbra is nagyon körültekintően, legyünk türelmesek, és csak téli gumival induljunk útnak” – írják Facebookon.

A HungaroMet délután arról számolt be, hogy éjszaka a szélcsendes délnyugati és az északkeleti, vastagabb hóval borított tájakon mínusz 10 Celsius-fok körüli értékek is előfordulhatnak. Az ország többi részén mínusz 1, mínusz 2 fok valószínű. (via MTI)