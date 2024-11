Szicíliában dobtak egy Keresztapát, levágott lófejjel

Levágott lófejet találtak egy szicíliai üzletember birtokán - írja a Guardian. A helyi hatóságok szerint az eset hátterében megfélemlítési taktika állhat, ahogy azt a Keresztapa legendás jelenetéből ismerhetjük.

Az állat fejét az építőipari vállalkozó birtokában lévő egyik munkagép ülésén hagyták, a Palermóhoz közeli Altofonte városában. A helyszínen egy tehén és borja tetemét is megtalálták.

Az üzletember feljelentést tett, és közölte: korábban is kapott már fenyegetéseket és figyelmeztetéseket. A rendőrség úgy véli, azért válhatott célponttá, mert nem volt hajlandó védelmi pénzt fizetni, vagy eleget tenni másfajta, a maffia irányából érkező követeléseknek.

Angela De Luca, Altofonte polgármestere azt nyilatkozta: a helyi közösséget megrendítette az eset.

„Meg vagyok döbbenve, nem tudom felfogni az effajta barbárságot. Úgy néz ki, ez az ügy a középkorba vet minket vissza az elfogadhatatlan módszereivel” - nyilatkozta a polgármester.

A helyiek körében az ügy valóban nagy felzúdulást váltott ki, főként annak tükrében, hogy az elmúlt hónapokban több mint 20 maffiafőnök szabadult ki a börtönből büntetése letöltése után. A levágott állatfejek és/vagy feldarabolt állattetemek „kézbesítése” Szicíliában a maffia egyik leggyakoribb megfélemlítési technikája - amit már jóval a Keresztapa 1972-es megjelenése előtt is előszeretettel alkalmaztak. És utána is: tavaly májusban is találtak egy kecskefejet, szintén egy építőipari vállalkozó háza előtt, és szintén 2023-ban disznófejet szögeltek egy Messina tartománybeli rendőrőrs kapujára.