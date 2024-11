Deák Dániel üzent a Szájer Józsefen „élcelődő ellenzéki megmondóembereknek”

Deák Dániel megafonos propagandista/fideszes influenszer sem hagyta szó nélkül Szájer József visszatérését a közéletbe. Facebookon közzétett bejegyzésében egyetértett Schmidt Mária szavaival, miszerint „Szájer egy kiváló képességű, kipróbált harcos, akinek igenis helye van a közösségükben”.

Mondanivalójának lényege azonban sokkal inkább az „ellenzéki megmondóembereknek” címzett üzenete volt.

„A rajta élcelődő ellenzéki megmondóembereknek pedig azt üzenjük: nem érdekel minket, mit írnak vagy mondanak! A karaván ugyanis halad”.

A nagy visszatérésről mi is beszámoltunk, kedden ugyanis Lévai Anikó és Schmidt Mária társaságában tért vissza a közéletbe könyvének bemutatóján Szájer József, aki nem is olyan régen egy ereszen csúszott le a mélybe, most viszont szépen kikerülték az elmúlt évtizedek egyik leglátványosabb botrányát, ami miatt Szájernek el kellett tűnnie a nyilvánosságból.

Szájernek a jövőben a hivatalos munkája az lesz, hogy Schmidt Mária felkérésére megalapítja a Szabad Európa Intézetet, ahol ún. „szellemi, szakmai, elemző, tanácsadói természetű” munkát végez majd, és politikai szerepet nem vállal. Az intézet elvileg kidolgoz majd egy önálló Európa-koncepciót, olyan szuverenitás-indexet, amivel össze lehet hasonlítani az EU tagállamait, és elkészít majd „egy Nemzetek Jogai Charta-tervezet”-et is.