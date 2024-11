Nagy Márton: Nem azért haragszom Matolcsyra, mert kirúgott, hanem mert utánam nyúlt, el akart lehetetleníteni

Az Indexnek adott nyilatkozatot Nagy Márton a gazdaságról, a beszélgetést pedig pár személyes adalékkal zárta. Ami a gazdaságot illeti, Nagy arról beszélt, hogy a kormány szerint az úgynevezett mérethatékonyságot kell meglépni, vagyis most olyan típusú átalakulás jön, hogy a cégeknek valamilyen mutatóban méretet kell ugrani, hogy versenyképesek maradjanak.

"Struktúraváltáson kell dolgozni. A kormány ezt méretugrásnak hívja, amit lehet árbevételben, mérlegfőösszegben vagy foglalkoztatotti létszámban mérni, de valamilyen területen méretet kell ugrani. Ez megvalósulhat organikusan, azonban a legjobb, ha felvásárlásokon keresztül növekszik a mérethatékonyság, így végül konszolidáció alakul ki.”

Aztán azzal folytatta, hogy a kormány arra ösztönöz mindenkit, hogy zárkózzon fel, és akik versenyezni szeretnének, tegyenek ajánlatot a felvásárlásra. Akik viszont nem, azok nyugodtan eladhatják a vállalkozásukat.

Szerinte Svédország kkv-szektora ugyanezen az átalakulásokon ment keresztül.

Arra a felvetésre, hogy cégek szűnhetnek meg, sőt, már most is csökken a vállalkozások száma, azt mondta, "az armageddon-közgazdászoknak semmi sem jó. Verseny kell, így edződnek meg a vállalkozások. Valóban egyre kevesebb a vállalkozások száma, de könyörgöm: a fogyasztás emelkedik. Nem a keresletcsökkenés miatt zárnak be."

Szerinte úgy csökken a vállalkozások száma, hogy erősödik a kereslet. Ezt pedig a közgazdaságtan konszolidációnak hívja. "Tehát ennek, kérem szépen, örüljünk", mondta.