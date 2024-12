2 év 8 hónap börtönt kapott a férfi, aki a kormányülés felrobbantásáról írt Orbán Viktor Facebook-posztja alatt

„Holnap megyek előre megfontolt szándékkal kormányülést robbantani Sopronbálfalvára!!! A rend-száma: RFV-237 www.emberikomédia.hu Attila hun koronázatlan király” – ezt írta ki S. Attila Orbán Viktor miniszterelnök és Csák János volt miniszter Facebook-oldalán az ülést népszerűsítő poszt alá idén. Fenyegető üzenetét másnap a vádlott meg is erősítette, és továbbra is „Attila hun koronázatlan király” profil alatt ezt hagyta emlékül a hatóságnak: „Repesztek Sopronba! Már biztosan repesnek a kormánytagok az örömtől…” – írja a Telex.

Bár a férfi az eljárás alatt azt mondta, hogy írásában Attila fejedelem nyughelyére utalt, a kormányülés alatt pedig a vezetőülést értette, csak lefelejtette az idézőjelet. A bíróság ezt azonban nem fogadta el és végül terrorcselekménnyel fenyegetés büntette miatt nem jogerősen 2 év 8 hónap börtönre ítélte.

A második, 2024. február 6-án írt Facebook-üzenete után a Bécsben élő vádlottat európai elfogatóparancs alapján az Osztrák Köztársaság területén az osztrák hatóságok elfogták, majd átadták a magyar igazságügyi hatóságoknak.

S. Attila eleinte ártatlannak vallotta magát. Elismerte, hogy ő állt a profilnév mögött, de nem akart fenyegetni. Védője, dr. Léhner György szerint is inkább átgondolatlan tettről van szó, mellesleg S. Attila magánemberként ráadásul nem is kormányellenes, azt állítja, még kedveli is a miniszterelnököt. S. Attila az utolsó szó jogán tettét felelőtlennek nevezte és részben a néhány elfogyasztott borral, hirtelen felindulással magyarázta.

A bíróság az ítélet után végül szabadon engedte a férfit, és úgy látták, hogy az előzetes fogva tartást beszámítva legfeljebb 1 év 10 hónap maradt a büntetéséből, amit a lehetőségként meghagyott feles kedvezmény tovább mérsékel, ez pedig nem érné meg a kockázatot a szökés, elrejtőzés.