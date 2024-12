Hadházy a francia köztévé stábjával is berepült Hatvanpuszta fölé

„Ez egy mini-Versailles” – helyezte képbe a nézőket Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, aki most a francia közszolgálati tévé stábjával repült át a hatvanpusztai birtok felett. A riportban hallható, ahogy a pálmaházat is külön megnevezi.

link Forrás

Az Orbán Viktor apja nevén lévő majorságban 2019-ben kezdődtek nagy építkezések, a területet milliárdokból újítják fel/építik újra. A számítások szerint ez több milliárdba kerül, a költségek felemészthetik Orbán Győző céges bevételeit (amelyek részben közpénzből származnak).

A majorságban pár hónapja még zajlott az építkezés. Hadházy szeptemberben repült be legutóbb, akkor azt látta, hogy a kerti tavat és a medencét is feltöltötték már, de a hatalmas konyhát, éttermet és föld alatti hűtőkamrákat rejtő épületrészen serénykedett rengeteg munkás, látott sok furgont és minidarut is.

Hadházy a riportban arról beszélt, egy normális országban, egy demokráciában az ilyenek miatt megbukna a kormány.

A francia köztévé riportjában bemutatták Tiborcz István több szállodáját, a felcsúti Orbán-házat és a közeli stadiont, a tavat és a kisvasutat is.