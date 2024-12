Három nap hallgatás után bocsánatot kért a hadiállapot miatt a dél-koreai elnök

Egészen abszurd események zajlottak a héten Dél-Koreában, miután az elnök, Jun Szogjol váratlanul kedd éjjel (ön)puccskísérletet hajtott végre azzal, hogy hadiállapotot jelentett be. A történtek miatt három napnyi hallgatás után próbált bocsánatot kérni a dél-koreai elnök, Jun Szogjol. A BBC tudósítása szerint az elnök rövid beszédében azt mondta, a kétségbeesés szülte ezt a lépést. Ugyanakkor kizárta annak lehetőségét, hogy még egyszer ilyen drasztikus intézkedéssel próbálja meg átvenni az irányítást az ország felett.

A lap szerint a beszéd legérdekesebb része az volt, ami nem hangzott el: Szogjol nem ajánlotta fel a lemondását, helyette azt mondta, pártjára bízza az ország stabilizálásának és irányításának kérdését. A történtek után egyébként az elnök saját pártja is ellene fordult, miután kiderült, hogy Szogjol politikusokat is le akart tartóztatni. A BBC szerint az nem világos, hogy egészen pontosan mit is jelenthet Szogjol saját pártjára vonatkozó kijelentése, de összességében ez egy utolsó pillanatban tett erőfeszítés volt annak érdekében, hogy saját pártján belül megerősítse a támogatottságát a szombat délutáni impeachment szavazás előtt.

A jelek szerint ez a beszéd és annak tartalma a társadalomnak kevés volt. A BBC-nek nyilatkozot helyi szerint a bocsánatkérő szavak nem elegendőek. Vagy önként kell lemondania, vagy ha erre nem hajlandó, akkor felelősségre kell vonni őt, mondta Han Jungmo, 59 éves helyi férfi. „Elnökként nagyon alkalmatlannak látom őt. Ha valaki megtöri az emberek bizalmát, az nem alkalmas elnöknek”. Szerinte nagyon kilátástalan helyzet alakulna ki, ha Szogjol továbbra is megpróbálna ragaszkodni a hatalomhoz.

A népszerűtlen, korrupciós vádakkal küzdő, parlamenti többség nélkül kormányzó jobboldali elnök, Jun Szogjol kedd éjszaka beszédet intézett népéhez, melyben az egész országot sokkolva bejelentette, hogy rendkívüli hadiállapotot vezet be. A saját pártját is váratlanul érő, rosszul előkészített terv néhány óra alatt dugába dőlt. Bár a bejutásukat katonák próbálták megakadályozni, a parlament épületébe magukat beküzdő képviselők a hadiállapot ellen szavaztak, ami után Jun is kénytelen volt visszavonni a döntést. Az események világossá tették, hogy csak iszonyatos vérontás árán lehetne felszámolni a demokráciát Dél-Koreában. Hogy a rövid puccskísérlet után még egy nagyon hosszú meccs következik, arról itt írtunk részletesebben.