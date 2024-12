Trump kegyelmet fog adni azoknak, akiket a Capitolium ostromáért ítéltek el

Donald Trump azonnali és átfogó változtatásokat ígért, miután január 20-án hivatalba lép. Az NBC News Meet the Press című műsorában Kristen Welkernek adta a megválasztása utáni első interjúját, amiben a megválasztott elnök többek között azt mondta:

Az első ciklusában elfogadott adócsökkentések folytatásán fog dolgozni.

Vámokat vet ki az USA legnagyobb kereskedelmi partnereinek importjára, de elismerte, hogy nem tudja garantálni, hogy „az amerikai családok nem fognak többet fizetni”.

Nem fogja megemelni az olyan kormányzati programoknál az életkori határt, mint a társadalombiztosítás és a Medicare, és nem fog megszorításokat eszközölni rajtuk az Elon Musk és Vivek Ramaswamy által vezetett kiadáscsökkentés részeként.

Nem fog arra törekedni, hogy korlátozásokat vezessen be az abortusztablettákra vonatkozóan.

Tervezi, hogy kitoloncolja a papírokkal nem rendelkező bevándorlók millióit, és megpróbálja megszüntetni a születési joggal járó állampolgárságot.

A 2021. január 6-i zavargások résztvevőinek már az első napján kegyelmet ad, azzal érvelve, hogy sokan túl durva bánásmódot szenvedtek el a börtönben.

Megfontolja a szövetségi minimálbér emelését, ami 2009 óta 7,25 dollár óránként és szerinte is nagyon alacsony, de konzultálni szeretne az ország kormányzóival.

A vegyes bevándorlási státuszú családokról, ahol egyesek legálisan, mások pedig illegálisan tartózkodnak az Egyesült Államokban, Trump azt mondta: „Nem akarom szétszakítani a családokat, ezért az egyetlen módja annak, hogy ne szakítsuk szét a családot, az, hogy együtt tartjuk őket, és mindannyiukat vissza kell küldenünk.” Azt mondta, a több millió ember kitoloncolásának költségei és logisztikai nehézségei nem tántorították el őt.

Kivételt képezhetnek az „álmodozók”, akiket gyerekként illegálisan vittek az USA-ba, és évek óta ott élnek. Trump nyitott arra, hogy olyan jogalkotás legyen, ami lehetővé tenné nekik, hogy az országban maradhassanak. A 14. kiegészítésben foglalt védelemről, ami az állampolgárságot garantálja mindenkinek, aki az USA területén született, függetlenül a szüleitől, azt mondta, megszüntetné, megfontolná az alkotmány módosítását is.

Trump beszélt a régi sérelmekről is. Nem akarta elismerni, hogy elvesztette a 2020-as választást. Arról, hogy szerinte a demokraták azt a választást ellopták, de ezt a mostanit nem, pedig ők irányítják a Fehér Házat, Trump azt mondta: „Mert szerintem túl nagy volt ahhoz, hogy manipulálják.”

photo_camera Donald Trump a pittsburghi kampányrendezvényén 2024. november 4-én. Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Joe Biden elnököt hibáztatta a nemzet politikai megosztottságáért, és sértésekkel halmozta el vélt ellenségeit, Adam Schiffet, a leendő kaliforniai demokrata szenátort „igazi aljadék”-nak nevezte. A politikai megtorlásról azt mondta, őt érte sérelem, de de nem fog különleges ügyészt kinevezni Joe Biden ügyeinek kivizsgálására. „Nem akarok visszamenni a múltba. A megtorlás a siker útján fog történni” – mondta.

Azt mondta, kiadja a teljes orvosi kartonját. Trump 82 éves lesz, amikor 2029-ben lejár a mandátuma – ugyanennyi idős Biden is. Azt mondta, nem tervezi, hogy megváljon a Truth Social nevű platformtól, amit a hivatalából való távozása után indított. Azt mondta, hogy próbálja meg leváltani a Fed vezetőjét, Jerome Powellt, akit a múltban kritizált.

Azt mondta, a gyerekei most nem csatlakoznak hozzá a Fehér Ház tanácsadóiként. AZ előző ciklusában a lánya, Ivanka Trump és a veje, Jared Kushner is vezető tanácsadóként szolgáltak. Arra a kérdésre, hogy a felesége, Melania Trump milyen szerepet fog játszani az új ciklusban, nem válaszolt, bár a leendő first ladyt nagyon elegánsnak és nagyon népszerűnek jellemezte.