Életben lehet az az amerikai újságíró, akit 12 évvel ezelőtt ejtett fogságba a szír kormány

Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy megpróbálják hazavinni a valaha legtovább fogvatartott amerikai foglyot Szíriából, miután a szír rezsim összeomlása után kiderült, hogy valószínűleg életben van.

Tice szabadúszó újságíróként tudósított a polgárháborúról, amikor 2012-ben Damaszkuszban fogságba esett. Az Egyesült Államok nem közvetlen bizonyítékok alapján, de azt feltételezi, Austin Tice életben van, bár azt nem tudják pontosan, hogy hol van.

photo_camera Fotó: JOSEPH EID/AFP

Biden szerint Aszad bukása „alapvető igazságszolgáltatás” volt több évtizedes elnyomás után, ugyanakkor ez a „kockázat és bizonytalanság pillanata” a Közel-Kelet számára. Joe Bide vasárnap a Szíriával szomszédos országok támogatását és Szíria demokratikus átalakítása érdekében tett lépéseket ígért.

Az elnök a Fehér Házból adott televíziós nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az amerikai támogatás kiterjed Jordániára, Libanonra, Irakra és Izraelre annak érdekében, hogy az átmeneti időszakban keletkező fenyegetéseket megelőzzék.

Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok biztosítani fogja Kelet-Szíria stabilitását az ott állomásozó amerikai erők védelmében is, valamint fenntartja az Iszlám Állam elleni missziót, és biztosítja azon létesítmények védelmét is, ahol az Iszlám Állam tagjait tartják foglyul. Joe Biden azt is közölte, hogy az Egyesült Államok „minden szíriai csoporttal” felveszi a kapcsolatot, bevonva az ENSZ-t, annak érdekében, hogy megteremtődjön az átmenet az Aszad-rezsim felől egy független Szíria felé új alkotmánnyal és új kormánnyal. (BBC, MTI)