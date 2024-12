Álorvos járt több nyugat-magyarországi kórházban

Minden érintett nyugat-magyarországi kórházban belső vizsgálat indult a magát orvosnak kiadó kuruzsló ügyében, közölte hétfőn az Országos Kórházi Főigazgatóság. Az RTL Híradója vasárnap este számolt be arról, hogy

egy fiatal hetekig orvostanhallgatónak adta ki magát, így jutott be a székesfehérvári, győri és pápai kórházakba. A férfi injekciókat adott be, szakmai gyakorlatokon vett részt, sőt, műtőkbe is belépett.