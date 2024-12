Szijjártó ismét megmentette Kirill pátriárkát az uniós szankcióktól

Ismét megvétózta az európai békekeretből történő, mintegy 6,5 milliárd euró kifizetését, az Európai Unió kiképzési missziójának Ukrajnába küldését és Kirill pátriárka szankciós listára való felvételét, közölte Szijjártó Péter az EU külügyminisztereinek informális tanácsülése után Brüsszelben. A magyar külügyminiszter hozzátette:

A mai napon formálisan is elfogadásra került a 15. szankciós csomag is. Ezt Magyarország azért támogatta, mert tartalmazza továbbra is azt a könnyítést, ami lehetővé teszi, hogy a MOL orosz olajat exportálhasson, illetve mert sikerült „az őrült ötleteket kigyomlálni a szankciós csomagból.”