Várkonyi Andreánál már áll

„Jó, eddig bírtuk..🫣 Ma feldíszítettük a fát. Imádjuk a csillogást, a csilingelést és Nórival azt valljuk, hogy a karácsonyi díszítés nem tud sok lenni😃🎄” – írta Facebook-oldalán és Instagramján a karácsonyfájáról posztolt fotó mellé Várkonyi Andrea, aki az elmúlt hetekben feltűnően aktív a közösségi oldalakon.

Így azt is megtudhattuk nemrég, hogy Várkonyi Andrea és férje, Mészáros Lőrinc kézen fogva shoppingoltak Londonban december elején, illetve hogy Várkonyi 50. születésnapját nem Franciaországban, hanem Balatonalmádiban ünnepelték egy Happy Birthday feliratú, márványozott fondanttal burkolt tortával.

Várkonyi karácsonyfás képének köszönhetően most viszont az eddigieknél is mélyebb betekintést nyerhettünk Mészáros Lőrincék életébe, így már tudhatjuk, hogy nem rajongják a csúcsdíszt, ellenben szeretik a ledfügönyt és a hosszú szálú szőnyegeket, illetve hogy a kertjükben is áll pár leddel díszített karácsonyfa kúp.

Frissítés:

Megtaláltuk Várkonyi Andrea tavalyi karácsonyfa-posztját is, akkor pár nappal karácsony előtt díszítette fel a fát, fehér és arany díszekkel. Csúcsdísz akkor sem volt, a jegesmedve időközben pedig eltűnt.

Frissítés 2:

Munkatársunk időközben kiderítette, hogy 2014-ben Várkonyi fáján még volt csúcsdísz. Az elmúlt tíz évben pedig mindössze annyi változott, hogy Várkonyi akkor még Bochkor Gáborral volt együtt, most pedig már Mészáros Lőrinc a férje, így az is lehet, hogy Mészáros az, aki nem kedveli a csúcsdíszeket.