Gisèle Pelicot tiszteletben tartja a bíróság döntését

Gisèle Pelicot, akinek a férjét 20 év börtönre ítélték a nő sorozatos megerőszakolása miatt, azt mondta az ítélethirdetés után, hogy tiszteletben tartja a bíróság döntését.

Újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy nagyon nagy megpróbáltatás volt végigcsinálni a pert, és köszönetet mondott mindenkinek, aki támogatta őt. Első nyilatkozatában támogatását fejezte ki a szexuális erőszak áldozatainak, mondván: „Gondolok a sok áldozatra is, akiket nem ismernek, akiknek a története gyakran az árnyékban marad. Szeretném, ha tudnák, hogy közös a harcunk.” Arról is beszélt, hogy a névtelenségéről lemondva az unokáira gondolt: „Mivel ők jelentik a jövőt, értük is vezettem ezt a harcot.” Az avignoni bíróság előtt álló tömeg éljenzéssel fogadta őt, amikor elhagyta az épületet.

photo_camera Fotó: Miguel Medina/AFP

Dominique Pelicot egy évtizeden át rendszeresen elkábította, megerőszakolta, és valamint több tucat, interneten toborzott férfival megerőszakoltatta a feleségét, a bűncselekményeket pedig filmre vette. A több mint három hónapig tartó perben Pelicot-n kívül még további ötven, 26 és 74 év közötti vádlott ellen ugyanazért a bűncselekményért, azaz Gisèle Pelicot sérelmére elkövetett súlyos nemi erőszak miatt indult eljárás, és az avignoni bíróság mindannyiukat bűnösnek találta. Míg a 72 éves Dominique Pelicot a maximálisan kiszabható 20 éves börtönbüntetést kapta, a vádlott-társak esetében az ötfős bírói testület az ügyészség által korábban javasolt, 4 és 18 év közötti szabadságvesztéseknél általában valamivel rövidebb, 3 és 15 év közötti büntetéseket szabott ki, esetenként felfüggesztve.

Röviddel az ítélethirdetés után a pár három gyereke, David, Caroline és Florian – egy családtag elmondása szerint – csalódottságának adott hangot amiatt, hogy a bíróság túl rövid börtönbüntetéseket szabott ki a vádlott-társakra.

Feminista szervezetek közölték, hogy az erőszaktevők büntetlensége elleni küzdelemnek „még messze nincs vége”, és a „történelmi” ítélet után „strukturális reformokra” van szükség Franciaországban. „A nyilvános eljárásnak köszönhetően láthatóvá vált, hogy létezik házastársi erőszak, illetve hogy az elkövetők mennyire hétköznapi emberek” – reagált a Fondation des femmes nevű szervezet vezetője. (Guardian, MTI)