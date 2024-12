Tényleg készül már a 100 millió dolláros szuperjacht, ami akár egy magyar ügyfélé is lehet

A Sanlorenzo olasz cégtől – amelytől a Rose d'Ort is gyártotta – a magyar ügyfél egy 73 méter hosszú jachtot készül vásárolni, számolt be róla még tavasszal a Vsquare. A 73steel a Sanlorenzo legnagyobb modellje, a megrendelő csak 2028-ban juthat hozzá az egyedileg készülő, kb. 100 millió dolláros (36 milliárd forintba) hajóhoz.

photo_camera Fotó: Sanlorenzo

Akkor a Sanlorenzo nem reagált a lap megkeresésére, most viszont a cég pénzügy beszámolója megerősítette a 73 méteres szuperjacht létezését, 2028-as átadási dátummal. Sőt az is kiderült, hogy már két ilyen jachtot is rendeltek a cégtől, írja a Vsquare. Vagyis annyiban helyesek voltak a tavaszi értesülések, hogy valóban kapott megrendelést a cég a hajóra.

A Sanlorenzo terméke a 62 méteres Rose D'Or is, ami tavaly nyáron a Mészáros házaspárt fuvarozta a Földközi-tengeren. Ezt a hajót 75 millió dollárosra becsülték, és hivatalosan a Mészáros Lőrinc-féle Magyar Bankholding egyik leányvállalata lízingelte.