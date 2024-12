Összeomlott a palackvisszaváltás a főváros számos pontján az ünnepek után

Az üzletek karácsonyi zárvatartása után káoszba fulladt a palackvisszaváltás Budapesten, írja az Rtl.hu. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. működtetett, már a nyári beindulásakor is sok problémával küzdő rendszerben most az okozta a legnagyobb problémát, hogy a gépek több helyen megteltek, illetve elromlottak. Sokan voltak, akiknek több üzletet is végig kellett járniuk, mire sikerült visszaváltaniuk az üvegeket.

Az RTL híradójában megszólalók között voltak olyanok, akik félórát vártak, mire sorra kerülhettek. Volt hely, ahol miután megtelt a gép, sokat kellett várni a kiürítésre és az automata újraindítására. Találtak olyan belvárosi REpontot, ami technikai okok miatt ki sem nyitott december 27-én. Egy férfi a harmadik üzletnél állt sorba, hogy leadhassa a használt, 50 forintos visszaváltási díjas flakonokat, üvegeket, „az első kettőnél rossz volt, vagy tele volt az automata” – nyilatkozta.

A MOHU korábban azt közölte, hogy felkészültek az ünnepek miatt várhatóan megnövekedő forgalomra, idézte fel a híradó.