Izrael csütörtökön a jemeni húszi lázadók ellen hajtott végre légitámadást. A célpontok között volt a szanaai repülőtér is, ahol ott tartózkodott a Jement éppen elhagyni készülő Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója is.

Ezt már eddig is lehetett tudni, most azonban a Reuters megszólaltatta a magas rangú ENSZ-diplomatát is, aki egyébként a foglyul ejtett ENSZ-alkalmazottak szabadon bocsátásáról és a humanitárius helyzetről tárgyalt.

photo_camera Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a támadás pillanatában Fotó: -/AFP

Visszaemlékezése szerint a reptér épületét olyan erejű robbanások rázták meg, hogy még több mint egy nappal később is csengett tőle a füle. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy légitámadás történt, az emberek ide-oda futkostak.

„Az egyik robbanás nagyon közel volt, nem voltam benne biztos, hogy túlélem-e” – mondta. Nem volt hová menekülniük, teljesen ki voltak szolgáltatva a rakéta- és dróntámadásnak. helyi források szerint hat ember meghalt, negyven megsebesült.

Az izraeliek támadása azután következett be, hogy a húszik drónokkal és rakétákkal támadták Izraelt. Múlt szombaton Tel-Aviv és Jaffa térségében tizennégy ember sebesült meg.

photo_camera Az irányítótorony a támadás alatt Fotó: -/AFP

photo_camera Az irányítótorony a támadás után Fotó: MOHAMMED HAMOUD/Anadolu via AFP

Tedrosz szerint semmilyen figyelmeztetést nem kapott a várható támadásról, útvonalát előre megosztotta. Vádaskodni nem akart, de meglepődött, hogy Izrael civil infrastruktúrát vett célba. Azt elismerte, hogy nagy kockázatot vállalt az úttal, mivel a húszik Izraelt ért támadása után várható volt a válaszcsapás.

A jemeni síita lázadók 2014-ben foglalták el Szanaát, Jemen fővárosát. A repteret 2016 és 2022 között csak az ENSZ humanitárius járatai használhatták. 2022 óta a Yemenia jemeni légitársaság bonyolít le forgalmat, leginkább Szanaa és a jordániai Amman között.