Chilében találták meg Keanu Reeves ellopott Rolexét

Ékszereket és értékes órákat foglalt le a chilei rendőrség Santiagóban egy betörők ellen indított akcióban. A rendőrség szerint az egyik órát 2023 decemberében Keanu Reeves kanadai színésztől lophatták el.

A Rolex Submariner órába Reeves keresztnevét és a John Wick filmsorozat címét gravírozták bele. A színész állítólag a film negyedik részének 2021-es forgatása után ajándékozott Submarinereket a vele együtt dolgozó kaszkadőröknek. A modellt 9000 dollárért, vagyis több mint 3 és fél millió forintért árulja a svájci cég.

photo_camera Keanu Reeves Fotó: MICHAEL TRAN/AFP

A chilei rendőrség szerint a rajtaütés során Reeves három óráját is megtalálták. Az ügyben pedig letartóztattak egy 21 éves férfit.

Reeves Los Angeles-i otthonát utoljára 2023 decemberében rabolták ki, akkor vihették el az említett Rolexet is. A színész házába korábban is többször betörtek, 2014-ben például három nap alatt kétszer. (via CNN)