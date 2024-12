Kétszáz tele uszodányi tequila maradt Mexikó nyarán, a fogyasztók árcsökkenésben bízhatnak

A világjárvány alatt eléggé megugrott az alkohol iránti igény, a tequilának például 2021-ben egy év alatt 17 százalékkal nőtt a forgalma. A készítők fel is skálázták gyorsan a termelést, Mexikóban vágták át sorban a szalagokat az új lepárlóüzemekben, amihez nem jött rosszul, hogy a tequila az elmúlt évtizedben még trendibb lett: a Casamigost, George Clooney és haverjainak a saját márkáját például egymilliárd dollárért vásárolta fel az alkoholipari óriásmulti, pedig hol volt még akkor a covid.

photo_camera Illusztráció: Isabella Mendes/Pexels

Most azonban gond van Mexikóban. Az amerikai kereslet további növekedés helyett egy kicsit még vissza is esett, márpedig a mexikói tequilaexport >90 százaléka az Egyesült Államokba megy a tequila esetében is. A Financial Times cikke szerint mostanra Mexikóban több mint félmilliárd liter tequila maradt raktáron. Ez nagyjából 200 színültig töltött 50 méteres medencének felelne meg, ha valaki nagyon szeretné elképzelni.

Ez majdnem annyi, mint az ország egész éves termelése, ami azért sem túl jó hír az érdekelteknek, mert palackozás előtt a tequila más töményeknél a Mexikói melegben gyorsabban párolog.

A csökkenő kereslet miatt a nagyobb eladók már elkezdték csökkenteni az árakat a nemzetközi piacon, vagyis fogyasztóként akár bizakodni is lehet. A tequila fő alapanyaga, a kék agávé termelői viszont nagyon rosszul járnak, a felvásárlási árak ugyanis 30-ról 6-8 pesóra, vagy még annál is lejjebb zuhantak tavaly óta.

„A tequilaipar nagyon viharos 2025-re készül”

- állapítja meg az FT, és akkor még nem számoltunk a Trump jelentette kockázati felárral: a januárban hivatalba lépő következő amerikai elnök 25 százalékos vámmal fenyegette meg Mexikót. Ez pusztító hatással lenne a mexikói gazdaságra és benne persze az alkoholszegmensre is - Mexikóban a tequilások most abban bíznak, hogy Trump úgysem szokta betartani az ígéreteit, első elnöksége alatt még csökkentette is az alkohol adóterheit.