Egy nem létező influenszer egyetlen Tiktok-posztja miatt lett az év hala a kurta baing a dévérkeszeg helyett az év utolsó óráiban

Több mint egy évtizedes netes hagyomány, hogy a Magyar Haltani Társaság év vége felé megszavaztatja az Év halát. A 2024-es szavazás abszolúte izgalommentesnek ígérkezett: amikor december 11-én írtam róla, óriási fölénnyel vezetett az eleve toronymagas favoritnak számító dévérkeszeg a megmagyarázhatatlan okokból közutálatnak örvendő vágódurbincs (ismertebb nevén paptetű) és az aprócska, jelentéktelen külsejű, élőben soha senki által nem látott, bár kétségkívül vicces nevű kurta baing előtt.

De a helyzet még december 30-án reggel is ugyanez volt, a szavazás pedig 31-én délig tartott.

A baing nem először volt jelölt: 2012-ben egyszer már csúnyán leszerepelt, a szavazatok tíz százalékával végző nemecseket valósággal agyonverte a menyhal-leánykoncér duó.

December 30-án azonban történt valami. Egy Fehérzaj nickű, influenszernek kinéző felhasználó ugyanis 40 másodperces, lendületes kampányposztot tett közzé a Tiktokon, mármint a kurta baing mellett kampányolót.

Fehérzajt azért neveztem így, mert úgy beszél, mint egy hétpróbás influenszer, úgy is néz ki, de ezelőtt összesen egy darab videót posztolt ki, még december közepén, amin az volt látható first person nézetben, hogy részegen, arccal előre beesik egy bokorba. Ez már így szárazon, írásban is jól hangzik, nemhiába lett pár nap alatt 436 ezer megtekintés a hibátlan videón.

Fehérzaj második posztja volt tehát a baingos és ez is jót futott. Ha nem is ért fel egy bekúrt arcra eséssel, de így is összeszedett 123 ezer megtekintést, hiába van még ma is csak 709 követője a mesternek.

A videó nem maradt hatástalan. Fehérzaj Szilveszter napján közzétett, mindez idáig utolsó videójából derül ki, hogy mi történt a szavazás utolsó óráiban:

annyian kezdtek el a kurta baingra szavazni, hogy a Magyar Haltani Társaság december 31-én délelőtt tízkor, vagyis 2 órával kitűzött határidő előtt leállította a játékot, mert az hitték, valaki meghekkelte azt. De a dévérkeszeg előnye akkora volt, hogy még ekkor is ő volt a listavezető.

Ám Fehérzaj ekkor - un-influencer módon - a való életben is akcióba lendült, amennyiben telefonon felhívta a Haltani Társaságot. Akik, látva, hogy nem a ruszkik hekkeltek, hanem tök normális kampányolás folyt csak, újraindították a szavazást, sőt meg is hosszabbították annak határidejét 31-én éjfélig.

Ez pedig elég volt ahhoz, hogy a baing berobbanjon és a végén a szavazatok 43,3 százalékát elvíve verje halpéppé a 30,7 százalékot behúzó dévért és a 26 százalékig jutó paptetűt.