Komoly influenzajárvány van, a kórházak még mindig az oltást javasolják

Az ünnepek óta sok olvasónk makacs, köhögős felsőlégúti megbetegedést tapasztalt, és hogy komoly járvány lehet, arról az is tanúskodik, hogy látogatási tilalmat és kötelező maszkviselést rendeltek el a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinek területén.

Miután egy ápoló arról írt nekünk, hogy az utóbbi napokban rohamosan nő az influenzás esetek és az abban elhunytak száma, megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK) és több budapesti kórházat, hogy mit tapasztaltak: erősebb-e a mostani influenzajárvány az elmúlt egy-két évvel ezelőttihez képest, és sok-e a covidos megbetegedés.

photo_camera Illusztráció: Kisbenedek Attila/AFP

A Honvédkórház az oltást javasolja

A Honvédkórház ezt válaszolta: „Kórházunk Sürgősségi Betegellátó Osztálya is tapasztalja a felső légúti panaszokkal jelentkező betegek megnövekedett számát. Ennek megfelelően felkészültünk ezeknek a differenciált diagnosztikai elkülönítésére (SARS-Cov2, influenza A, B, adenovírus, RSV). A korábbi évekhez képest hamarabb megjelent az influenzavírus járványszerű terjedése. Ebből adódóan javasoljuk, hogy mindenki oltassa be magát, különösképpen a 65 év felettiek, és a krónikus megbetegedésekben szenvedők.”

A Dél-pesti Centrumkórház két hete észlelte az influenzajárványt

A Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézettől azt írták: „Szeptember óta észleljük ismét a koronavírusos légúti megbetegedés szaporodását. Szerencsére a betegek túlnyomó többségénél enyhe felső légúti tünetekkel, náthával, torokfájással jelentkezik és néhány nap alatt kezelés nélkül is meggyógyul. Az idősebb korosztályú betegek egy része kerül kórházunkba, néhányuknál tüdőgyulladást is tapasztalunk. Az influenzajárványt körülbelül két hete észleljük, a kórházba kerülő 65 év feletti betegek számának növekedésében. Többségüknél influenza mutatható ki a légúti mintákból. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy még most is ajánlott az oltás felvétele a súlyosabb, szövődményes betegség megelőzése érdekében.”

A Szent Jánosban még nem kell maszkot viselni

Az Észak-budai Szent János Centrumkórház azt írta: „Intézetünkben az előző évekével egyezően nőtt a felső légúti panaszokkal felvett betegek aránya - elsősorban a gyermekosztályon -, azonban szokatlanul magas arányú növekedés egyelőre nem figyelhető meg. COVID-os esetek eseti jelleggel előfordulnak, számuk érdemben nem emelkedett. Igazolt, víruskimutatással alátámasztott influenza fertőzött nincs. Látogatási korlátozás és maszkhasználat elrendelésére egyelőre nem került sor.”

Látogatási tilalmak Győrben és az Alföldön is

Két alföldi kórházról is tudunk, ahol az év utolsó napján szintén látogatási tilalmat rendeltek el. „Látogatási tilalmat vezetnek be keddtől a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Nagyerdei Campusán működő Belgyógyászati Klinika B és C épületében. Az A épületben továbbra is érvényben van ez a rendelkezés (…) A felső légúti megbetegedések halmozódása miatt 2024. december 31-tól elrendelt teljeskörű látogatási tilalom visszavonásig érvényes” – írja honlapján a DE Klinikai Központ.

Sokkal szűkszavúbban, de szintén látogatási tilalomról tájékoztat a szolnoki MÁV kórház is. Főoldalukon közlik, hogy 2024. december 31-étől visszavonásig a Szolnoki Máv Kórház és Rendelőintézet Ápolási Osztályán látogatási tilalom van érvényben.

A győri Petz Aladár kórházban már december közepén elrendelték a IV. Belgyógyászat, Infektológia Osztályon a határozatlan időre szóló látogatási tilalmat. „A tilalom bevezetését a COVID-19 fertőzés okozta megbetegedések számának emelkedése indokolja” – írták indoklásként.



Friss statisztikák még nincsenek

A KSH heti halálozási adatai egyelőre csak a 47. hétig vannak meg, abból még nem látszik drámai fejlemény (mondjuk a 2022-es időszak a covidjárvány alatt volt).

link Forrás

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő havi jelentése a fekvőbeteg-szakellátás teljesítményéről tartalmazza a kórházban elhunytak számát, de itt egyelőre októberi a legfrissebb jelentés.

Az 51. naptári héten Budapest Észak-pesti és Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, valamint Békéscsaba, Debrecen, Győr, Kecskemét, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Tatabánya és Veszprém esetében volt kimutatási határ felett az Influenza A vírus örökítőanyagának mennyisége – közölte heti jelentésében az NNGYK, ami szerint a szennyvízeredmények alapján az Influenza A fertőzések számának emelkedése várható a következő egy-két hétben. (Közben a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja országos szinten csökken, és a Covid-19 fertőzések számának emelkedése a közeljövőben várhatóan megáll.)

„Nyilvánvalóan fokozódni fog, hiszen még csak a tél elején tartunk. Nagyon egyszerű a védekezés, van az influenza ellen védőoltás , amit nagyon tudok ajánlani, főleg a várandós anyáknak, és azoknak az embereknek, akik valamilyen oknál fogva érzékenyebbek az ilyen fertőzésekre, vagy nagyobb az esély, hogy baj lesz, ha megfertőződnek” – mondta a múlt hét végén Duda Ernő virológus az ATV-nek.