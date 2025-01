Havas Henrik: „Mától én is támogatom Magyar Pétert”

Havas Henrik Táncsics Mihály-díjas újságíró Facebook-oldalán jelentette be, hogy mától ő is Magyar Pétert támogatja. „Mától én is támogatom Magyar Pétert” – írta. Három bekezdéses írásában nem azt magyarázza meg, hogy ún. újságíróként miért nyilvánítja ki támogatását egy politikus felé, hanem azt, hogy miért csak most teszi meg ezt. Azt írja, korábban kételkedett abban, hogy ez a ,,figura” nem a Fidesz ,,agytrösztjének” a találmánya, de most már elhiszi, hogy „létezik mögötte egy olyan szellemi holdudvar, amely kormányképes”.

Minderről Magyar Péter hétfői ATV-s interjúja győzte meg. „Magyar Péter szerintem hazafi, és ha a korom megengedné, mögé állnék” – zárja sorait.