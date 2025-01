30 évesen meghalt Szamár a Shrekből

Elpusztult Perry, a híres szamár, aki Eddie Murphy karakterét ihlette a „Shrek”-ben - írja a CNN.

Csütörtök esti halálát megelőzően ő volt a kaliforniai Bol Park legelőjének három szamara közül az egyik, April és Buddy mellett. A harmincéves mini szamarat gondozója szerint azután altatták el, hogy hónapokig küzdött egy fájdalmas patabetegséggel.

Perry the Donkey, model of "Donkey" from "Shrek" film, dies at 30. https://t.co/ZRov6K1bOV pic.twitter.com/LK9orOK13C