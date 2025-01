„A Mexikói-öböl egy nemzetközileg elismert elnevezés” - mondta a mexikói elnök, miután Trump bejelentette, hogy ő inkább átnevezné Amerikai-öböllé

„A Mexikói-öböl egy nemzetközileg elismert elnevezés” - jelentette ki szerdán Claudia Sheinbaum mexikói elnök Donald Trump leendő amerikai elnök azon felvetésére reagálva, hogy a térséget átnevezné Amerikai-öböllé.

Sheinbaum sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy Trump a múltban él, és felmutatott egy térképet, amelyen Mexikó korábbi határai voltak láthatók, amelyek magukba foglaltak jelenleg az Egyesült Államokhoz tartozó területeket is. "Nyilvánvaló, hogy a Mexikói-öböl az ENSZ által elismert megnevezés. De miért is ne neveznénk az Egyesült Államokat Mexikói Amerikának? Jól hangzik, nemde?" - tette hozzá. Sheinbaum ugyanakkor megjegyezte, hogy meg kell várni Trump január 20-án esedékes beiktatását. "Továbbra is hiszek abban, hogy Trump elnökkel jók lesznek a kapcsolatok" - idézte az MTI a mexikói elnököt.

Trump, a béke embere még egy keddi sajtótájékoztatóján fenyegetőzött azzal, hogy katonai vagy gazdasági lépéseket is tehet azért, hogy visszavegye a Panama-csatorna feletti ellenőrzés jogát, és megszerezze a dán fennhatóság alatt álló Grönlandot. Azt mondta, hogy a gazdasági biztonságra törekvő Amerikának mindkét területre szüksége van.

Ahogy azt mi is megírtuk, Trump ennek az expanziós programnak a részeként jelentette be azt is, hogy a Mexikói-öböl nevét Amerikai-öbölre változtatná, amire most a mexikói elnök is reagált.