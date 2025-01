Egy indiai lap szerint nem Orbán, hanem Lévai Anikó kaphat ájurvédikus kezelést Indiában

Orbán Viktor felesége, Lévai Anikó kap ájurvédikus kezelést az indiai Trikkunnappuzsában - írja a Manorama nevű indiai lap.

A családjával és kíséretével Indiában nyaraló Orbán Viktorról a keralai kommunista párt lapja, a Janayugom közölt tegnap egy fotót és egy rövid hírt. Ez alapján írtuk meg mi is nemrég, hogy a miniszterelnök a felesége és Róza lánya társaságában a szálláshelyükül szolgáló Kocsintól 120 kilométerre lévő Mannarasala, azaz Nagaraja kígyóisten templomát látogatta meg.

Most a Manorama nevű indiai lap erről az utazásról számolt be részletesebben. Mint írták, a kormányfő felesége Trikkunnappuzsában ájurvédikus kezelést kapott, sőt emellett azt is megírták, hogy Lévai érkezésekor idlit és szambárt kapott enni.

Az idli egyfajta rizstorta, ami Dél-Indiában és Srí Lankán népszerű reggeli étel, a szambár pedig egy dél-indiai pörkölt, ami lencséből, vegyes zöldségekből, tamarindból, fűszernövényekből, fűszerekből és egy különleges aromás fűszerporból, a sambar porból készül.

A tudósítás szerint a templomlátogatás után Orbán visszatért a szállásukra, míg feleségét egy másik járművel visszaküldte, hogy folytassák a kezelést.

Néhány nappal ezelőtt Hadházy Ákos független képviselő vette észre, hogy Orbán Viktor Indiában tesz körutazást Lévai Anikóval, két lányával és öt testőrével. Orbán és családja egy olyan szállodában szállt meg, amit egy épp ott tartózkodó olvasónk gagyinak nevezett, noha Magyarország miniszterelnöke napi 250 ezret fizethet a szállásért. A kiruccanásuknak eddigi legnagyobb eseménye az volt, amikor Kocsinban tuktukoztak.