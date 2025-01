A Meta felszámolja a sokszínűséget, a méltányosságot és a befogadást elősegítő céges programjait

A Facebookot működtető Meta felhagy a DEI keretrendszerek cégen belüli alkalmazásával, írja egy pénteki belsős közlemény alapján a Reuters. A DEI a diversity, equity és az inclusion, azaz a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás szavakból álló betűszó, és az olyan céges programokra, keretrendszerekre szokás használni, amelyek különböző szervezeti megoldásokon keresztül próbálják a történelem során alureprezentált csoportok érdekeit érvényesíteni.

photo_camera Fotó: JAAP ARRIENS/NurPhoto via AFP

„Az Egyesült Államokban a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás erősítését lehetővé tevő jogi környezet változás alatt van” – írta Janelle Gale, a Meta humánerőforrásért felelős alelnöke. Gale szerint a DEI kifejezés negatív töltetet is kapott, mert egyesek úgy értelmezték, hogy a programokkal bizonyos csoportokat más csoportokkal szemben előnyben részesítenek. Gale hozzátette, hogy továbbra is dolgoznak a sokszínűség fenntartásáért, de a jövőben nem a DEI és az ahhoz hasonló programokon, keretrendszereken keresztül kívánnak tenni az ügyért.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója a héten jelentette be azt is, hogy megszüntetik a cég külső tényellenőrző programját is. „A szakértőknek, ahogy mindenki másnak, megvannak a saját elfogultságaik és nézőpontjaik. Ez megmutatkozott abban, hogy egyesek mit és hogyan ellenőriztek. A program, amit tájékoztatásra szántunk, túl gyakran vált a cenzúra eszközévé” – mondta Zuckerberg.

