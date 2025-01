Egy rejtélyes lengyel férfi Magyarországra jött, és egy év alatt eltüntetett innen 1,9 milliárd forintot

Bydgoszcz egy nagyjából 340 ezer lakosú nagyváros Lengyelország északi részén, a Visztula partján. A város Górzyskowo nevű kerületében, panelek és családi házak találkozásánál él egy 1983-ban született férfi, Slawomir Hetzig. Legalábbis a hivatalos lakcíme szerint az otthona ebben a panelházban, a 8. számú lakásban található:

Nem sokkal negyvenedik születésnapja előtt, 2023 áprilisában Slawomir Hetzig Budapesten bukkant fel, és Hetzig Trade Kft. néven céget alapított vegyestermék-nagykereskedelemre és csővezetékes szállításra. Az ő egyedüli tulajdonában álló társaság, amelynek cégjegyzésére is egyedül ő jogosult, egy terézvárosi, Izabella utcai társasház (itt látható a Google utcaképe) egyik földszinti lakásában kezdte meg működését, magyarországi kézbesítési megbízottja egy ferencvárosi bejegyzésű kft. volt.

Bő egy hónappal a cég 2023. április 26-i bejegyzése után, június elsején a bydgoszczi panelben élő Hetzig úr 100 millió forintosra emelte a cége jegyzett tőkéjét. Ezzel egyidejűleg az Izabella utcából áthelyezte a székhelyét az V. kerületi Honvéd utca egyik társasházába, ahol a cégnyilvántartás szerint több mint 5600 cégnek van székhelye vagy telephelye (közülük látványosan sok neve mellett találatunk f.a. vagy kt.a. megjelölést, amire felszámolásra, illetve köztartozásra utal). Ez elég soknak tűnik egyetlen társasházba, de úgy látszik, sok jó mikrovállalkozás kis helyen is elfér. A Hetzig Trade itt sem maradt sokáig, október végén egy győri címre költöztek, ide:

Ezután semmi nem történt a céggel – de szó szerint semmi. Nem nyújtottak be beszámolót tavaly május 31-ig az előző évük gazdálkodásáról, nem emeltek újból tőkét, nem változtattak újból székhelyet. És a jelek szerint nem fizettek adót sem – egyetlen kanyit sem.

Márpedig kellett volna, nem is keveset. A NAV már tavaly május végén úgynevezett biztosítási intézkedést rendelt el a társaságnál, majd október 25-én végrehajtást is indított. És egy mikrovállalkozás életében talán példátlan bravúrral a Hetzig Trade Kft. az alapítása után nem egész másfél évvel már az adóhivatali feketelistán találta magát – nem is akárhol, hanem annak élén. Sőt, ugyanannak a szégyenlistának az 5. helyén is.

A pénteken közzétett legújabb NAV-os adóslista szerint a társaság fennállása nagyjából tizennyolc hónapja alatt egyrészt 1 329 867 000 forintnyi, másrészt további 541 165 000 forintnyi közterhet nem fizetett meg. Ehhez hozzácsaptak még egyszer 2 764 505 000 forintnyi, még egyszer 1 128 943 000 forintnyi úgynevezett jogkövetkezményt (bírság, pótlék stb.) is. Így a lengyel férfi vállalkozása a magyar államnak az év végi adatok szerint két tételben mindösszesen 5,764 milliárd forinttal adósa.

Persze lehet, hogy Slawomir Hetzignek azért nem volt érkezése csipcsup magyar ügyekkel foglalkozni, mert a vállalkozói lelkesedése újabb kalandokba hajtotta. A brit cégnyilvántartás adatai szerint 2024 januárjában Londonban is gründolt egy céget, amit – meglepetés! – Hetzig Trade-nek nevezett el. A Hetzig Trade Ltd.-t egy nyugat-londoni külváros, Ruislip egy láthatóan több cégnek otthont adó épületében jegyezte be. Szintén brit cégadatok szerint idén január 8-ig kellett volna az első évéről szóló beszámolót elkészíteni – ennek egyelőre nem látni nyomát.

De visszatérve Magyarországra: a NAV legfrissebb adóslistájára a Hetzig Trade-en kívül 18 vállalkozás került fel. Ezek összesen 6,448 milliárd forintnyi közterhet nem fizettek meg, amire a NAV rápakolt 9,889 milliárd forintnyi úgynevezett jogkövetkezményt, így a teljes köztartozásuk az év végén 16,336 milliárd forint volt.

A második és harmadik helyezett is egy-egy kereskedőcég. A második a tapolcai Daily-Food-Trading Kft., amelyet 2017-ben alapított egy tapolcai magánszemély, 2021-ig tizen-, legfeljebb százmilliós bevételük volt, majd 2022-ben 4,57 milliárd forint, hogy aztán 2023-ról már ne adjanak be beszámolót. A társaság kényszertörlési eljárása már 2023 végén megindult. A harmadik egy budapesti, szintén kényszertörlés alá került vállalkozás, a GT Outlet Kft., amely 2014 óta működött, 2023 elejéig egy soproni testvérpár tulajdonában állt.

A listán van továbbá mások mellett egy szlovákiai cég, egy 2023 augusztusában bejegyzett tököli társaság, a Creative Robotka Kft. – ők a bő egy év alatt 566 milliós adótartozást hoztak össze –, egy építőipari generálkivitelező cég, valamint egy kulturális nonprofit társaság is. Íme az új adóslista összes szereplője: