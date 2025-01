Antony Blinken: A Hamász majdnem annyi új fegyverest toborzott, amennyit elveszített a háborúban

Antony Blinken kritizálta Izrael háborús stratégiáját. Az amerikai külügyminiszter szerint a Hamászt nem lehet csak katonai erővel legyőzni, szükséges hozzá egy tiszta, háború utáni időkről szóló vízió is.

Blinken azt mondta, erről többször is beszéltek Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, ő azonban nem hallgatott rájuk. Ez pedig oda vezetett, hogy az izraeli hadseregnek olyan területekre kell visszatérnie, amiket korábban már megtisztított a terroristáktól.

photo_camera Antony Blinken Fotó: KEVIN MOHATT/AFP

Blinken azt mondta, megítélésük szerint a Hamász majdnem annyi új fegyverest toborzott, amennyit elveszített a háborúban. Ez szerinte a tartós lázadás és az örökös háború receptje.

Szerinte az izraeli kormány meg volt győzödve róla, hogy a Hamász katonai kapacitásainak megsemmisítése és az október 7-ei támadásért felelős vezetők megölése után könyörtelen katonai nyomásra van szükség ahhoz, hogy a terrorszervezet elfogadja az Izrael feltételei szerinti tűzszünetet és fogolycserét. (via The Times of Israel)