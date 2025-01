Trump új aranykort ígért, miközben veszélyhelyzeteket hirdetett

Ahogy az előzetesen kiszivárgott hírek alapján sejteni lehetett, Donald Trump magához képest kifejezetten optimista víziót vázolt fel hétfői beiktatási beszédében, és az Egyesült Államok új aranykorának kezdetét jelentette be. És ugyan a nemzet egyesítéséről is beszélt, keményen ostorozta az előző kormány számos intézkedését.

photo_camera Fotó: POOL/Getty Images via AFP

Többek között azt állította, hogy egy radikális és korrupt establishment ragadta el a hatalmat és a vagyont a nemzettől, és ennek az árulásnak vet majd most véget a kormánya. Mint fogalmazott, a feladat, hogy visszaszerezzék a köztársaságot, nem volt könnyű, és nem csak a szabadságának elvételével fenyegették, de az életére is törtek. Trump, utalva az ellene elkövetett merényletkísérletre, elmondta azt is, hogy Isten azért mentette meg őt, hogy ismét naggyá tegye az Egyesült Államokat.

Ahogy azt előzetesen szintén már tudni lehetett, Trump bejelentett egy sor konkrét intézkedést is, melyekhez a rendeleteket már első nap alá akarja írni. Így lehet majd nemzeti veszélyhelyzet a déli határon, ahova a hadsereget is elküldi majd, emellett pedig terrorszervezetnek fogja minősíteni a mexikói kartelleket. Valamint több millió illegális bevándorlót akar majd visszatoloncolni a származási országukba.

Az inflációra hivatkozva is nemzeti veszélyhelyzetet rendel majd el hamarosan Trump, és erre hivatkozva fel fogják pörgetni az amerikai kőolaj- és földgázkitermelést, ezzel lenyomva a fosszilis energiahordózók árát, az amerikai energiaforrásokat pedig a világ minden tájára exportálni fogják majd. Párhuzamosan a beszéddel kezdett el terjedni az a dokumentum, mely szerint az Egyesült Államok ismét ki fog lépni a párizsi klímamegállapodásból.

Trump arról beszélt, hogy az Egyesült Államok újra gazdag ország lehet, hála a "folyékony aranynak" a talpuk alatt, és a zöld programokat, illetve az elektromos autók vásárlását segítő kormányzati programot pedig kukázni fogják. Ugyanígy, újra olyan termelő ország lesz majd az Egyesült Államok szerint, ami elő fog tudni állítani dolgokat, és az eddigi kereskedelmi rendszer helyett olyat vezetnek majd be, melyek megvédik az amerikai munkásokat és családokat. Ezt Trump szerint úgy lehet elérni, hogy nem az amerikaiakat kell adóztatni, hanem a többi országot, többek közöt vámok révén.

photo_camera Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundrai Pichai és Elon Musk a beiktatáson Fotó: POOL/Getty Images via AFP

A különféle kormányzati pozitív diszkriminációs programoknak is vége lesz, sőt, Trump elmondása szerint csak kétféle nem van az Egyesült Államokban mostantól: férfi és nő.

Trump kitért arra is, hogy a legbüszkébb arra az örökségére lesz, ha béketeremtőként marad majd meg az emberek számára, majd nem sokkal később már arról beszélt, hogy az Egyesült Államok vissza fogja szerezni a Panama-csatornát, de ennek mikéntjére már nem tért ki.

Érdekesség, de a január 6-ai zavargókra egyetlen szó sem jutott, pedig ők is arra számítanak, hogy az első intézkedések között lesz majd a számukra adott kegyelem, viszont Trump kitért arra, hogy mindenkit visszavesznek a hadseregbe, akinek azért kellett onnan távoznia, mert nem volt hajlandó felvenni a kötelező covid-oltást. Kiderült az is, hogy az USA asztronautát akar küldeni a Marsra.

Frissítés: a beiktatási ceremónia után Trump beszélt a szomszéd teremben lévő támogatóihoz, és ott már kitért a január 6-ai zavargókra, akiket túszoknak nevezett, és arra utalt, hogy szavak helyett cselekedetek jönnek majd nemsokára az ügyükben.