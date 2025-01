Trump letette az esküt, ismét ő az Egyesült Államok elnöke

Szilágyi Ákos, a Szabadság téri Trump-váró buli szervezője két gondolattal jött: "Gratulálunk Trump elnöknek ahhoz a kétharmadhoz, amit elért. Volt egy ember, aki azt mondta, »csak egyszer kell nyerni, de akkor nagyon«, mindig tőlünk tanulnak, ezt is sikerült megtanulni, úgyhogy sok erőt és kitartást kívánunk Trumpnak."

Szilágyi arról beszélt, hogy először volt a MAGA, aztán Orbán Viktor azt mondta, hogy Európát is naggyá kell tenni, így jött a MEGA. Most azonban "az amerikai elnöknek az egész világot kell már kézbe fogni, és összegyúrni, mert nagyon szétesett a Biden-adminisztráció alatt, úgyhogy azt gondoltam, hogy fogalmazzunk ezt meg úgy, hogy Make Our world Great Again (MOGA), az egész világot." Az elnökúrnak pedig angolul üzente: "Dear Mr. President, I would take a bullet for you." Azaz Szilágyi agyonlövetné magát, ha az új amerikai elnök élete múlna rajta.