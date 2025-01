Magyar Péter kiposztolta, hogy jogerősen büntetőpert nyert Kubatov ellen, aki erre egy olyan bírósági meghagyással válaszolt, ami egy másik per része

A dolgok mostani állása szerint az ókori görög drámák narratíváját játszotta újra péntek délután a Facebookon Magyar Péter, a Tisza párt elnöke és Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója (nagyon leegyszerűsítve: az egyik harcos lándzsát dob, elvéti a célt, a másik lándzsát dob, és megsebzi őt, mire ő lándzsát dob, talál és győz).

Azzal kezdődött a közösségi médiás lándzsahajigálás, hogy

Magyar Péter kiposztolta: jogerősen pert nyert Kubatov Gábor („Orbán Viktor egyik janicsárja, az autónepperből lett milliárdos”) ellen. Magyar szerint az történt, hogy „Vogel Evelin zsarolási ügyében és a Fidesz által bűncselekménnyel megszerzett, manipulált és kiszivárogtatott hangfelvételek kapcsán többször beszéltem Kubatov szerepéről. Ő ezek után feljelentett rágalmazás és becsületsértés miatt”.

Kubatov válaszul kiposztolt egy egy 2024-es dátumozású iktatószámú úgynevezett bírósági meghagyást, amely értelmében Magyarnak elnézést kell kérnie tőle számos médiafelületen, valamint meg kell fizetnie perköltségként 400 000, és további 1 000 000 forintot, ez utóbbinál nem volt jogcím megnevezve. „(A) Kicsit sem zavarják a tények…”, ennyit írt hozzá.

Magyar erre válaszul azt írta, hogy az a meghagyás csak egy „bírósági fecni”, és megismételte: „a bíróság jogerősen kimondta, hogy hazugságokkal jelentett fel”. Azt is írta: „ahelyett, hogy bocsánatot kért volna [Kubatov...] azt hazudozza, hogy pert nyert ellenem”.

Megkerestük Magyar Pétert, hogy a bírósági meghagyást miért nevezte fecninek, és milyen pert nyert meg jogerősen, ha létezik ez a dokumentum. „Kubatov Gábor feljelentett engem rágalmazásért és becsületsértésért valamikor tavaly. A büntetőperben a bíróság már első fokon is, majd most másodfokon is nekem adott igazat” – válaszolta.

A meghagyás egy másik, bár ehhez a büntetőperhez kapcsolódó ügyből származik. A fideszes politikus ugyanis indított egy polgári peres eljárást is, amiben sérelemdíjat kért. Ez a per egy keresetlevéllel indul, ami Magyarhoz állítása szerint nem jutott el, „rosszul címezte a bíróság vagy én nem vettem át”. Ilyenkor a bíróág automatikusan kibocsát egy úgynevezett bírósági meghagyást, amibe lényegében beemelik a keresetlevél tartalmát.

Magyar azt mondta, ezt a meghagyást most vette át, ellene 15 napon belül fellebbezni lehet, és fellebbezni is fog. Ezért állította, hogy ennek a Kubatov által posztolt dokumentumnak „semmi relevanciája nincs”, ahogy kérdésünkre fogalmazott: az „se nem ítélet, se nem jogerős, se nem első fok, se nem másodfok”.