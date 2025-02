Közel 3000 civil áldozata van Gomában a káosznak, egy börtönlázadásban nők százait erőszakolták meg, majd égették el elevenen

Egyre tragikusabb a helyzet a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik keleti nagyvárosában, a Ruandával határos Gomában. Az egymilliós várost néhány napja elfoglalta a tuszi lázadók M23 nevű szervezete, amely a ruandai kormányerők egyértelmű támogatását élvezi. A két ország konfliktusa január végén egy állítólagos légtérsértéssel kezdődött – ami provokáció is lehetett –, és mostanra felmondták a diplomáciai kapcsolataikat. Az M23 pedig ezzel egyidejűleg bejelentette, hogy Kinshasát, a kongói DK fővárosát is el akarja foglalni.

A CNN legfrissebb beszámolója szerint a gomai erőszak civil halálos áldozatainak száma mostanra elérte a háromezret. Vivian van de Perre, a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő ENSZ-misszió helyettes vezetője szerdán azt mondta: az elmúlt napokban eddig 2000 holttestet gyűjtöttek össze a gomai utcákon, és 900 holttest maradt a gomai kórházak hullaházaiban”.

„Arra számítunk, hogy ez a szám növekedni fog” – mondta újságíróknak a városból érkező videohívásában, hozzátéve: „Bizonyos területeken még mindig sok bomló test található.” A város halottasházai már két nappal ezelőtt megteltek.

photo_camera Tömegsírok Gomában

Fotó: ALEXIS HUGUET/AFP

A holttestek visszaszerzésére azt követően került sor, hogy a lázadók koalíciója, az Alliance Fleuve Congo (AFC) – amely magában foglalja az M23 fegyveres csoportot is – keddtől tűzszünetet hirdetett „a kinshasai rezsim által okozott humanitárius válságra válaszul”, a Kongói Demokratikus Köztársaság kormányára hivatkozva. A kormány kedden „hamis kommunikációnak” minősítette a tűzszünetet, és továbbra is heves harcokról számoltak be Dél-Kivu tartományban – közölte szerdán az ENSZ.

Miközben Ruanda tagadja, hogy a lázadók oldalára állt volna, addig Burundi a Kongói DK oldalára állt, a hírek szerint kétezer katonát küld a konfliktus rendezésére. Mint fenti térképünkön látható, Burundi délről határos Ruandával, így ez utóbbi ország tulajdonképpen közé és a Kongói DK közé van beékelődve.

Még sokkolóbb az a hír, amiről a Guardian számolt be szintén Vivian van de Perre-re hivatkozva. Azt írják, hogy nők százait erőszakolták meg és égették el élve a káosz során. Úgy tudni, hogy a fogva tartott nőkre egy börtönlázadás során kiszabadult férfi rabtársaik támadtak, majd szökés közben a nők számára fenntartott területet felgyújtották. Van de Perre azt mondta, hogy körülbelül négyezer férfi szökhetett meg a börtönlázadásban. „Mindannyiukat megerőszakolták, majd felgyújtották a női szárnyat, ahol mindenki meghalt” – mondta az ENSZ-misszió helyettes vezetője.

photo_camera Fotó: ALEXIS HUGUET/AFP

Bár erről a sokkoló incidensről egyelőre kevés a részlet, úgy tűnik, hogy ez az atrocitás a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló, M23 vezette konfliktus legsúlyosabb eseménye, írja a Guardian. Az ENSZ békefenntartói azonban az M23 lázadók által bevezetett korlátozások miatt nem tudtak a börtönbe látogatni, hogy további vizsgálatokat folytassanak, így az elkövetők kiléte továbbra is tisztázatlan.