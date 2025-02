Ilyen egy virtigli békepárti elnök: Trump azt szeretné, ha az európaiak még több amerikai fegyvert vennének Ukrajnának

Donald Trumpék azt tervezik, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról elindítandó esetleges béketárgyalások előtt az európai szövetségeseket még több amerikai fegyver vásárlására ösztönzi, írja a Reuters két, egymástól független forrás alapján. A hivatalos amerikai álláspont szerint ez ugyanis javíthatja Kijev tárgyalási pozícióját.

Amerikai tisztviselők, köztük Trump ukrajnai megbízottja, Keith Kellogg a héten a müncheni biztonsági konferencia során európai szövetségesekkel tárgyal a lehetséges fegyvervásárlásokról – mondták a források.

Az európai országok korábban Joe Biden elnöksége idején is vásároltak amerikai fegyvereket Ukrajnának. Trump viszont a kampányában megfogadta, hogy leállítja az Ukrajnának nyújtott összes segélyt. Néhány tanácsadója azonban a színfalak mögött azzal érvelt, hogy Washingtonnak továbbra is támogatnia kellene Kijevet katonailag, különösen akkor, ha a béketárgyalások elhúzódnak.

Az elnök a hivatalba lépése óta nem tudja eldönteni, hogy folytassa-e Ukrajna felfegyverzését, és ha igen, hogyan. A Reuters szerint ez a terv is csak az egyike annak a több ötletnek, amely Washingtonban kering annak érdekében, hogy folytatni lehessen az amerikai fegyverszállításokat Kijevbe jelentős amerikai tőke ráfordítása nélkül.

A Reutersnek adott hétfői interjújában Kellogg nem volt hajlandó megerősíteni a tervet, de azt mondta: „Az USA mindig is szerette az Amerikában gyártott fegyverek eladását, mert ez erősíti a gazdaságunkat”, illetve azt is mondta: „rengeteg a lehetőség, jelenleg minden játékban van”. Kellogg hozzátette, hogy a korábban Joe Biden korábbi elnök által jóváhagyott szállítmányok is áramlanak még Ukrajnába, és „nincs feltétlenül szükség arra, hogy a következő 24 órában másképp legyen”.

A Reuters szerint az nem világos, hogy az Egyesült Államok azt tervezi-e, hogy az európai országokat arra kéri, hogy kereskedelmi szerződéseken keresztül vagy közvetlenül az amerikai készletekből vásároljanak amerikai fegyvereket. Ez azért fontos, mert egyes kereskedelmi szerződések megkötése évekig is eltarthat.