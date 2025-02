Külföldi terrorszervezetté minősítettek néhány mexikói kartellt az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok hat mexikói kartellt vett fel a külföldi terroristaszervezetek listájára a kábítószer-csempészettel foglalkozó csoportok teljes megszüntetése jegyében, írja a The Guardian. Köztük van Mexikó két legnagyobb szervezett bűnözői csoportja, a Jalisco New Generation és a Sinaloa kartell, valamint a Venezuelához és El Salvadorhoz köthető Tren de Aragua és a Mara Salvatrucha.

Bár az továbbra sem világos, hogy ez a megkülönböztetés hogyan segíti a kartellek elleni küzdelmet, néhányan már attól tartanak, ez lehet az első lépés ahhoz, hogy az Egyesült Államok katonai csapásokat hajtson végre mexikói területen. Mindez Trump mexikói szervezett bűnözői csoportokkal szemben vívott háborújának része, amellyel az ország fentanil-problémáját szeretné kezelni. Donald Trump bár korábban „csodálatos” és „nagyon baráti” telefonhívásokat folytatott Mexikó elnökével, Claudia Sheinbaummal, többször is azt állította, hogy Mexikót „alapvetően a kartellek irányítják”. Sheinbaum egyébként korábban is elutasította azt az elképzelést, hogy a kartelleket terrorista szervezetté minősítsék, mivel szerinte az Egyesült Államoknak először a saját országában kellene megvizsgálnia a bűnözés helyzetét. „Ott nincs szervezett bűnözés?”, tette fel a költői kérdést a mexikói elnök.

A kartellek listára kerülése alapvetően megváltoztatja, ahogy az amerikai ügynökségek kezelik egyes szervezett bűnözői csoportok fenyegetését, illetve a CIA és az amerikai hadsereg is könnyebben beavatkozhat. Pedig az amerikai hivatalok eddig is számos eszközzel rendelkeztek az ilyen csoportok felkutatására, lehetőségük volt korlátozni a tagok utazási vagy üzleti tevékenységét is. A legfőbb változás a célba vehető személyek körében mutatkozik, hiszen mostantól azokat is lehet szankcionálni, akik anyagi támogatást nyújtanak a kartelleknek. Ez azonban bármit jelenthet a logisztikai támogatástól kezdve a pénzügyi szolgáltatásokon, képzések, szállás biztosításán át a fegyverek és hamis okmányokig. Az értelmezés csak politikai akarattól függ.

Az nem világos, hogy a katonák hogyan fogják csökkenteni a fentanil áramlását, hiszen a fentanil olyan erős, hogy csak viszonylag kis mennyiségeket szállítanak, és a legtöbbet jellemzően amerikai állampolgárok.