Teli rüszttel rúgta be Orbán Viktor az évértékelőt

Az infláció megfékezéséről is beszél, erre is kell program. Egyszer már volt élelmiszerárstop, kötelező akciózás. Logikus, hogy magasabb fizetéssel lehet a legjobban védekezni az áremelkedések ellen, de ez nem mindig elég. Most például nem az.

Egyes alapvető élelmiszerek árát jelentősen megemelték a boltok, és sorolja, mit mennyivel emeltek.

Utasította Nagy Mártont, hogy állapodjon meg a kereskedelmi láncokkal, állítsák meg az árak emelkedését. Ha szép szóval nem megy, majd megy hatósági árakkal. Ha nincs megállapodás, jön a hatósági ár. Ha ez sem elég, a kereskedelmi haszon mértékét is korlátozni fogják. Idáig nem szeretne eljutni - teszi hozzá.