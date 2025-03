Karácsony Gergely: „Nem szorulok a barátaim kioktatására

„Nem szorulok senki – sem az ellenfeleim, sem a barátaim – kioktatására, hogy megfeleljek a saját lelkiismeretemnek. Van elég bátorságom ahhoz, hogy ne csak bátor legyek, de felelősségteljes is.” Ezt írja a főpolgármester a Facebook-oldalán mindenbizonnyal válaszként Baranyi Krisztina pár órával ezelőtti posztjára.

A ferencvárosi polgármester – aki Karácsony egyik fontos szövetségese volt az elmúlt években – váratlanul „a világ leggyávább főpolgármesterének” nevezte nyilvánosan a budapestit. Baranyi két előterjesztést akart benyújtani, de Karácsony nem vette a jövő heti közgyűlés napirendjére. A két javaslat arról szólt, hogy tűzzék ki a Pride zászlaját a Városházára „mindaddig, amíg ezt a gyalázatos, a rendszerváltáskor kivívott alapjogainkat sárba tipró törvényt meg nem semmisítik”, és arról, hogy legyenek a Pride-ot népszerűsítő feliratok, zászlók, szimbólumok a tömegközlekedési eszközökön ez év júniusában „mint a szabad világ számtalan városában”. Baranyi minderrül azzal a felütéssel számolt be, hogy „a világ leggyávább főpolgármestere letiltotta a jövő heti közgyűlésre időben és teljesen szabályosan benyújtott előterjesztéseimet, amelyekkel a Pride betiltására reagálhatott volna a Főváros”.

Karácsony válasza így szól: „Zuglói polgármesterként én tűztem ki elsőként a szivárványos zászlót magyar középületre. Amióta főpolgármester vagyok, minden évben ott volt a szivárványos zászló a Városházán, és ez így lesz akkor is, ha ezt a hatalom megtiltja. És amióta főpolgármester vagyok, a főváros minden évben segítséget nyújtott a Budapest Pride megszervezéséhez, és ez így lesz akkor is, ha ezt a hatalom megtiltja. Számomra a Pride ügye fontosabb, mint az a poltikai kommunikációs versenyfutás, hogy ki a Pride legnagyobb barátja. Éppen ezért - és a Pride szervezők kifejezett kérésére - nem szeretném ha a Fővárosi Közgyűlés olyan a Pride-dal kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalna, amelyek elfogadására semmi esély. Értem, hogy ezzel kiválóan lehet provokálni a fővárosi frakciókat, politikai arcélt mutatni, de a politikai játszma vesztesei azok lesznek, akiknek most a legnagyobb támogatásra lenne szükségük: az lmbtq honfitársaink.



Budapest főpolgármestere vagyok. A legmélyebb erkölcsi meggyőződésem, hogy ez a város mindenkié. Hogy csak akkor lehetünk szabadok, ha mindannyian szabadok vagyunk. Nem szorulok senki -sem az ellenfeleim, sem a barátaim - kioktatására, hogy megfeleljek a saját lelkiismeretemnek. Van elég bátorságom ahhoz, hogy ne csak bátor legyek, de felelősségteljes is. Szóval Budapest Pride lesz, méghozzá nagyobb, mint korábban bármikor!”